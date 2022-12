Dopo le continue speculazioni che i fan hanno espresso negli ultimi mesi, James Gunn ha finalmente confermato che i piani del DCU sono definiti. In questa occasione ha anche svelato uno dei lungometraggi pianificati! Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.

I piani per il DCU

Secondo quanto riportato, James Gunn ha confermato che lui e il co-CEO dei DC Studios, Peter Safran, hanno definito la lista dedicata alla rivoluzione in atto DC Universe. L’obbietto di James Gunn e Peter Safran è quello di dare nuova vita al franchise, azzerando alcuni concetti in essere e rendendo di fatto l’intero universo più semplice e comprensibile anche per i nuovi appassionati.

Purtroppo però, oltre alla conferma che le idee sono ben chiare e definite, non sappiamo ancora molto altro se non che lui e Peter Safran sono pronti per annunciare tanti nuovi dettagli all’inizio del nuovo anno. La nuova lista di film che sarà rivelata all’inizio del 2023, porterà presumibilmente ai fan tutti i dettagli sul piano decennale di James Gunn, che vi ricordiamo prenderà il via con il nuovo lungometraggio di Superman.

Peter & I have a DC slate ready to go, which we couldn’t be more over-the-moon about; we’ll be able to share some exciting information about our first projects at the beginning of the new year. — James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022

Superman confermato

Tra le novità in casa DCU è arrivato anche l’annuncio, sempre da parte di James Gunn, che Henry Cavill non interpreterà più Superman poiché la nuova versione del personaggio necessita di un attore più giovane. Il film è in scrittura dallo stesso James Gunn, seppur non si sappia ancora nulla su chi ci sarà alla direzione.

Questa lista di film riuscirà nel tentativo da parte della DCU di raggiungere il livello di popolarità e coerenza narrativa dell'MCU? Noi speriamo di sì, anche se solo il tempo lo dirà.