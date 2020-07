DeadEndia: in arrivo una nuova serie animata Netflix

Blink Industries, lo studio di produzione e sviluppo nominato ai Bafta, insieme a Netflix ha annunciato la produzione di una nuova serie animata in 2D intitolata DeadEndia, basata sui fumetti di Hamish Steele.

DeadEndia è basata sulla serie di fumetti omonima creata da Hamish Steele e segue le avventure di Barney, Norma e del cane magico parlante di nome Pugsley, all’interno di uno spettrale parco a tema nel quale lavorano durante le vacanze estive. Ad accompagnarli nelle loro battaglie contro le forze del male, ci sarà un demone con piu’ di mille anni chiamato Courtney, che farà loro da guida nella lotta contro orde di zombie mascotte, spettacoli demoniaci, streghe che prosciugano il sonno e…i loro primi amori.

La serie sarà prodotta dallo studio londinese Blink Industries e sarà presentata in anteprima mondiale su Netflix nel 2021.

Hamish Steele ha collaborato, grazie al suo talento artistico, a molti tie-in fumettistici di diverse serie animate, come Adventure Time, Steven Universe e The Regular Show e in una recente intervista, a proposito di DeadEndia, ha dichiarato:

“DeadEndia parla di demoni terrificanti, fantasmi vendicativi e magie misteriose. Parla anche di cosa voglia dire diventare maggiorenni in un mondo che non è stato creato per te. È un dramma sulla famiglia ritrovata, sull’identità e sugli errori. E ovviamente è una commedia che vi fara’ ridere a crepapelle! […] Ho sempre sognato di realizzare la serie di cui avevo bisogno come ragazzo gay, solitario e ossessionato dall’horror e grazie a Netflix e alla nostra squadra di scrittori ridicolmente talentuosi, diversi e rappresentativi, abbiamo realizzato qualcosa che va oltre i miei sogni e il territorio piu’ selvaggio della mia fantasia!”

I fumetti di DeadEndia sono stati elogiati per aver catturato i crescenti dolori di giovani adulti con una vasta gamma di identità ed esperienze, tra cui Barney, un adolescente transgender e Norma, una ragazza neurodiversa (affetta da una sorta di autismo).