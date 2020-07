Deadpool 3: il film potrebbe non arrivare mai

Il creatore di Deadpool, Rob Liefeld sembra non essere sicuro del fatto che il film Deadpool 3 vedrà mai la luce. Nonostante le precedenti affermazioni di Ryan Reynolds che lasciavano ad intendere che una terza pellicola di Deadpool fosse in lavorazione ai Marvel Studios, Rob Liefeld dice che il film potrebbe non arrivare mai a compimento. Durante una recente intervista con Collider (che potete trovare a questo link) il creatore del mercenario chiacchierone ha annunciato che, sebbene non verrà mai girato Deadpool 3 l’esperienza con i primi due film è stata incredibile e si è detto molto orgoglioso di averne fatto parte.

Liefeld ha continuato a lodare sia il cast di Deadpool sia quello di Deadpool 2 e si è poi espresso su quanto possa essere difficile girare un film, soprattutto nel periodo in cui viviamo, segnato da una lunga quarantena ed una pandemia mondiale. Non è la prima volta che Leiefeld si pronuncia sul fatto che i Marvel Studios non starebbero pianificando la produzione di Deadpool 3, l’autore aveva a questo proposito già in precedenza mosso grandi critiche a Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios. Dopo l’acquisizione della Fox da parte della Disney i fan si sono spesso interrogati su come Deadpool sarebbe stato integrato nel disneyano universo cinematografico della Marvel ma la mancanza di un annuncio ufficiale riguardo ad un possibile cast o una data di uscita sembra lasciare ad intendere che, forse, non lo scopriranno mai.

Liefeld ha anche dato un aggiornamento sulla possibilità che Cable, interpretato da Josh Brolin, ottenga il proprio spinoff, sottolineando come il personaggio esista separatamente dall’universo di Deadpool ed abbia una lunga storia con i vari titoli di X-Men.

“Cable dovrebbe avere una sua serie di film. Può esistere indipendente da Deadpool in un batter d’occhio. Lo ha fatto per anni. Se Deadpool è stato in 330 fumetti, Cable è stato in circa 520. Sì, li ho contati. Durante la produzione di Deadpool 2, mi sono avvicinato molto a Josh. Ed era molto entusiasta di poter esplorare Cable nei sequel successivi. [ad esempio]Il film standalone di X-Force che è, usando le sue stesse parole, Cable-centrico.”