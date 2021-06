Demon Slayer: l’anime riassunto in un esilarante video da 5 minuti

Un video animato di Demon Slayer, adattamento anime del manga originale di Koyoharu Gotouge, è diventato virale per aver riassunto gli eventi dell’intera prima stagione dell’anime in poco meno di cinque esilaranti minuti!

Il divertente video riassuntivo

Il manga di Demon Slayer sta ancora dominando il mondo, in parte grazie allo strabiliante successo della prima stagione dell’anime. La popolarità della storia è cresciuta in modo esponenziale dopo l’uscita del film Demon Slayer: Mugen Train, che ha stabilito un record dopo l’altro e ora i fan di tutto il mondo stanno pazientemente aspettando la seconda stagione dell’anime.

Quindi, in attesa del proseguo della avventure di Tanjiro e degli altri Demon Slayers, perché non rinfrescarsi un po’ la memoria guardando questo divertente video riassuntivo?

Il video è creato dall’artista e animatore DONUMS su YouTube che ci porta in un viaggio esilarante sul viale dei ricordi.

Demon Slayer: tra manga e anime

Koyoharu Gotouge ha iniziato la serializzazione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sul settimanale di manga per ragazzi Weekly Shonen Jump di Shueisha nel febbraio 2016. La serie in Giappone si è conclusa a maggio 2020. In Italia il manga è pubblicato dalla Star Comics, insieme al primo dei due romanzi del franchise, Demon Slayer – Kimetsu no yaiba – Il fiore della felicità (qui la la nostra recensione!) che ne descrive così la trama:

Giappone, albori del ventesimo secolo. Il giovane Tanjiro, un gentile venditore di carbone, vede la sua quotidianità stravolta dallo sterminio della famiglia a opera di un demone. L’unica rimasta in vita è la sorella minore Nezuko, che tuttavia è stata trasformata in un demone a sua volta. Per farla tornare come prima e vendicarsi del mostro che ha ucciso la madre e i fratellini, Tanjiro si mette in viaggio con Nezuko, dando inizio a un avvincente racconto di sangue, spade e avventura!

Il manga ha ispirato un adattamento anime, la cui prima stagione, a opera dello studio Ufotable e composta da 26 episodi, è stata presentata in anteprima nell’aprile 2019. Hikaru Kondo ha prodotto l’anime, Haruo Sotozaki si è occupato della regia, Yuki Kajiura e Gō Shiina della colonna sonora, mentre Akira Matsushima del character design. L’anime di Demon Slayer è disponibile in Italia su VVVVID, Amazon Prime Video e Netflix.

La seconda stagione, intitolata Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba – Yukaku-hen, uscirà a ottobre 2021.

Il franchise ha ispirato anche un film, Demon Slayer: Mugen Train, uscito nei cinema giapponesi il 16 ottobre 2020 mentre in Italia arriverà a data da destinarsi per Dynit.

