Demon Slayer Stagione 2: primi dettagli sui contenuti dell’anime

Emergono online su Twitter i primi dettagli sui contenuti della Stagione 2 dell’adattamento anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ispirata al manga omonimo di Koyoharu Gotouge ed edito in Italia da Star Comics, in corso di debutto nell’Autunno del 2021.

Demon Slayer Stagione 2: nuove indiscrezioni

Secondo quanto riportato online pare che, esattamente come per la prima stagione, anche la seconda potrebbe essere composta da due parti (quindi composta da un totale di 24 o 25 episodi) e, almeno inizialmente, potrebbe ripercorrere gli eventi de Il Treno Mugen, ovvero quelli del lungometraggio animato del 2020 che ha fatto da sequel alla prima serie anime.

Sempre dal report online, tuttavia, potrebbero essere impiegati dai primi 5/8 episodi per narrare nuovamente gli eventi del film animato così da aggiungere maggiori dettagli e migliorie per poi passare all’inedito arco narrativo del quartiere dei divertimenti di Yoshiwara.

Precisiamo che quanto emerso non è stato propriamente confermato, tuttavia la fonte è accreditata per le anticipazioni manga e anime, pertanto restate con noi per i nuovi aggiornamenti.

Demon Slayer Stagione 2: i dettagli

La seconda stagione di Demon Slayer, intitolata Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Yukaku Hen, è stata annunciata a febbraio di quest’anno ed è prodotta, come sempre, da Studio Ufotable con la regia di Haruo Sotozaki e il character design di Akira Matsushima, fra gli altri.

Gli eventi della nuova serie adatteranno l’arco narrativo del quartiere dei divertimenti di Yoshiwara. Attualmente, come già riportato in apertura, non conosce una data di debutto fissata.

La seconda stagione animata è stata anche adattata in una light novel uscita in Giappone il 19 luglio. Trovate qui tutti i dettagli in merito.

Ricordiamo, prima di giungere ai titoli di coda, che il film animato Demon Slayer: Il Treno Mugen è disponibile su Prime Video (Amazon) in Italia a partire dal 13 luglio. Qui gli ultimi dettagli. (Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link. Approfittatene!)

A proposito di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. Composto da 205 capitoli e 23 volumetti, il manga si è concluso a maggio 2020. In Italia l’opera è edita da Edizioni Star Comics con 14 volumetti disponibili (recuperatelo su Amazon).

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda da aprile a settembre 2019 con 26 episodi trasmessi. L’anime è prodotto da Studio Ufotable ed è visibile legalmente, gratuitamente e sia con sottotitoli in italiano che doppiaggio italiano su VVVVID (Dynit).

Il sequel dell’anime si concretizza con un film animato che adatta l’arco narrativo dell’allenamento uscito nelle sale giapponesi il 16 ottobre 2020. In Italia è disponibile dal 13 luglio 2021 per Dynit su Amazon Prime Video.

Se ancora non conosceste l’opera, qui di seguito una breve sinossi: