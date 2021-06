Demon Slayer batte Dragon Ball

Demon Slayer domina incontrastato e supera il record dei record scavalcando la grande hit degli anni ’80-’90 e anche dei tempi moderni: Dragon Ball di Akira Toriyama (recuperate su Amazon il primo volume tutto a colori).

Demon Slayer batte anche Dragon Ball

Precisamente, dopo aver battuto One Piece ed essersi piazzato ai vertici dei manga più venduti degli ultimi anni, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge ed edito in Italia da Star Comics, adesso è anche il manga di Weekly Shonen Jump più venduto sia in Giappone che nel resto del mondo, superando, appunto, l’opera massima di Akira Toriyama.

Prima di Demon Slayer, l’opera che aveva raggiunto un risultato tanto olimpionico non poteva che essere la storia di Goku e, a seguire, Slam Dunk del maestro Takehiko Inoue.

Secondo il report di attraverso Twitter cortesia di @AnimeCiity, Demon Slayer si afferma nel panorama dell’industria manga raggiungendo le 6,52 milioni di copie vendute in tutto il mondo e 6,52 milioni solo in Giappone; Dragon Ball, invece, si attesta sulle 6,19 milioni in tutto il mondo e 4,29 solo in Giappone.

Un altro gran bel traguardo per l’opera manga del momento che deve una buona fetta del suo successo alla riuscitissima serie anime del 2019 prodotta da Studio Ufotable. L’anime è stato seguito da un film animato, uscito nelle sale giapponesi nel 2020, che continua imperterrito a macinare ricavi su ricavi.

In Italia la serie anime è disponibile sulle piattaforme streaming più in voga sotto licenza di Dynit, mentre il film animato è stato annunciato, ma a data di uscita da definirsi.

A proposito di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. Composto da 205 capitoli e 23 volumetti, il manga si è concluso a maggio 2020. In Italia l’opera è edita da Edizioni Star Comics con 13 volumetti disponibili (recuperatelo su Amazon).

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda da aprile a settembre 2019 con 26 episodi trasmessi. L’anime è prodotto da Studio Ufotable ed è visibile legalmente, gratuitamente e sia con sottotitoli in italiano che doppiaggio italiano su VVVVID (Dynit).

Il sequel dell’anime si concretizza con un film animato che adatta l’arco narrativo dell’allenamento uscito nelle sale giapponesi il 16 ottobre 2020. In Italia arriverà a data da destinarsi per Dynit.

Se ancora non conosceste l’opera, qui di seguito una breve sinossi: