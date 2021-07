Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le uscite Star Comics del 4 agosto 2021. Da segnalare gli esordi di WHISPER ME A LOVE SONG e FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE per la collana Queer, il secondo anime comics di One Piece e il volume unico THE SEVEN DEADLY SINS – ORIGINAL SIN.

Potete già visionare le novità previste ad agosto 2021 targate Star Comics grazie al nostro articolo dedicato.

Le uscite Star Comics del 4 agosto 2021

ONE PIECE Z: IL FILM – ANIME COMICS 2

di Eiichiro Oda

11.5×17.5, b., col., € 9,90

Un nuovo, imperdibile anime comics di One Piece in due volumi interamente a colori per assistere alla grande battaglia della mitica Ciurma di Cappello di Paglia contro il terribile Z e i suoi scagnozzi Ain e Binz! Per riprendersi le dynapietre, la Marina mette in campo la sua massima potenza militare! Nel frattempo Z entra in azione per consumare nel fuoco i mari e i pirati del Nuovo Mondo, ma Rufy, disposto a tutto pur di riprendersi il cappello di paglia, lo insegue insieme ai suoi fidati compagni! Non perdetevi il secondo e ultimo volume, con un finale decisamente esplosivo!

Acquista ONE PIECE Z: IL FILM – ANIME COMICS 2 su Amazon.

SHAMAN KING FINAL EDITION 9

di Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

TORNANO GLI SCIAMANI… PIÙ AGGUERRITI CHE MAI! Concluse le interminabili eliminatorie, Yoh si gode qualche momento di riposo prima dell’inizio del torneo vero e proprio, ma già si fanno avanti degli individui pronti a sfidarlo. Dietro di loro sembra esserci un misterioso personaggio di nome Hao… Ma di chi si tratta veramente?!

Acquista SHAMAN KING FINAL EDITION 9 su Amazon.

WHISPER ME A LOVE SONG 1

di Eku Takeshima

12.8×18, B. con sovraccoperta, b/n e col., 176 pp, € 6,50

Il giorno della cerimonia d’ammissione al liceo, la matricola Himari definisce “amore a prima vista” la profonda ammirazione che sente nei confronti di Yori, la cantante di una band che si esibisce alla festa di benvenuto per i nuovi studenti. Quando più tardi le due s’incontrano, la ragazza confessa ciò che prova alla senpai, che per tutta risposta… s’innamora di lei! Nel suo caso, però, si tratta di un vero e proprio sentimento romantico… Arriva su Queer la storia di due ragazze alla scoperta dell’amore, tra note musicali… e qualche piccolo equivoco!

Acquista WHISPER ME A LOVE SONG 1 su Amazon.

FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE 1

di Hijiki

12.8×18, B. con sovraccoperta, b/n e col., 192 pp, € 6,50

CONTENUTI ESPLICITI

L’omega Naoto è un ragazzo madre che vive insieme alla sua bambina Shizuku. Naoto ama moltissimo sua figlia ma, in seguito all’incontro traumatico con alcuni alpha, ha deciso di non creare alcun legame. A una festa per single a cui è stato costretto a partecipare, tuttavia, incontra un alpha che sostiene di essere la sua “anima gemella”. In quell’occasione, Naoto riesce a darsi alla fuga… Ma qualche giorno dopo, nella sua nuova sede di lavoro, il giovane omega si trova davanti quello stesso ragazzo, l’alpha Hazuki, in divisa scolastica! L’Omegaverse approda sulle pagine di Queer, con una storia intensa e commovente, che ha conquistato il pubblico giapponese, vincendo anche numerosi premi!

Acquista FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE 1 su Amazon.

DR.STONE 16

di Boichi , Riichiro Inagaki

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

#SCIENCEPOWER La lotta tra “regno della pietrificazione” e “regno della scienza” si trasforma in un duello tra Ibara e Senku! Riuscirà quest’ultimo a sfruttare l’idea dei suoi compagni e impadronirsi del dispositivo per la pietrificazione? E qual è la sconvolgente verità su “Why man”, la voce che giunge da lontano?

Acquista DR.STONE 16 su Amazon.

THE SEVEN DEADLY SINS – ORIGINAL SIN

di Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 5,90

La leggendaria epopea dei Seven Deadly Sins è giunta al termine, non senza emozioni, sorprese e qualche lacrima. Ma anche se è giunto il momento dei saluti, le occasioni per rincontrare i nostri eroici “peccatori” non mancheranno, soprattutto andando a scavare nel loro passato. Quali sono le origini dei sette indomiti eroi salvatori di Britannia? Quali furono le prime missioni a cui presero parte? E cosa successe quella volta che, dodici anni prima degli eventi narrati nella serie regolare, il Regno di Edinburgh venne invaso dal Clan dei Vampiri? Un volume tutto da scoprire, che amplia ulteriormente il fantastico universo narrativo ideato dal sensei Nakaba Suzuki, con in più tanti contenuti extra tra cui un episodio originariamente pubblicato su una rivista per ragazze!

Acquista THE SEVEN DEADLY SINS – ORIGINAL SIN su Amazon.

EDENS ZERO 10

di Hiro Mashima

11,5×17,5, B. con alette, b/n, 192 pp, € 4,90

UN INCREDIBILE VIAGGIO SPAZIALE ALLA SCOPERTA DI STELLE E PIANETI SCONOSCIUTI! Rebecca e Happy si sono precipitati sulla Belial Gore per portare una medicina a Weisz, ferito da un colpo di arma da fuoco, ma Sylph blocca loro la strada e riesce a catturarli. Come se non bastasse, l’elementale dell’aria e il suo “aiutante” Jinn sbarrano il passo anche a Shiki e Homura, accorsi sul posto per aiutare gli amici… Quello che si prospetta con Drakken Joe sarà uno scontro durissimo!

Acquista EDENS ZERO 10 su Amazon.

WHAT’S MICHAEL? MIAO EDITION 6

di Makoto Kobayashi

15×21, B. con sovraccoperta, col., 152 pp, € 12,90

MEOW! Tra moine e struggenti miagolii nella speranza di ottenere del cibo, la quotidianità di Michael appare semplice e spensierata, ma non è sempre così. Gli può infatti capitare di cadere da un balcone al sesto piano, di essere attaccato da Godzilla o persino di dover combattere contro dei mostri! E come se non bastasse, in agguato c’è sempre il suo peggior nemico… la dispettosissima Kayoko! Seguite le avventure del simpatico Michael in una nuova, “gattosissima” edizione con sovraccoperta “morbidosa” effetto pelo! Il nostro bel gattone striato di rosso continua a farsi voler bene da tutti: estranei, vicini di casa, teppisti di quartiere, fotografi locali… Tutti tranne un corvaccio dispettoso che si diverte a prenderlo per il naso! Ma ci sarà spazio anche per un ritratto del nostro eroe da cucciolo, quando non era che un batuffolino di pelo impaurito, e del Michael ormai anziano, mentre si gode la vecchiaia passando il tempo a sonnecchiare sulla veranda di casa insieme a Poppo! Un ultimo, irresistibile volume, interamente a colori, per salutare uno degli eroi felini più amati di sempre!

Acquista WHAT’S MICHAEL? MIAO EDITION 6 su Amazon.