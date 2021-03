Demon Slayer: Tanjiro, Nezuko, Tomioka da Banpresto: la recensione

Direttamente da Demon Slayer – Kimetsu no yaiba (La spada dell’Ammazza demoni) abbiamo recensito ben tre figure: Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado e Tomioka Giyu, tratte dal manga e anime più in voga del momento. Le tre statue che andremo ad analizzare sono prodotte da Banpresto per Bandai Spirits.

Tanjiro Kamado è il protagonista della storia. Orfano di padre è il figlio maggiore di una numerosa famiglia. Un giorno parte a vendere del carbone in una città vicina, ma nel rientro decide di fermarsi a passare la notte a casa di signore vista la tarda ora. La mattina seguente appena giunge a casa, trova tutta la famiglia sterminata da un demone, con l’eccezione di sua sorella Nezuko che fu trasformata in demone a sua volta. Comincia così l’avventura del giovane Tanjiro, deciso a trovare una cura per farla tornare umana e del Demone responsabile dello sterminio della loro famiglia.

Nezuko Kamado è la sorella minore di Tanjiro. Trasformata in un demone da Muzan Kibutsuji, è l’unica sopravvissuta al massacro della sua famiglia. Ancora per un’ignota ragione la ragazza in qualche modo riesce a frenare i suoi impulsi demoniaci e a restare umana in parte conservando i suoi ricordi e sentimenti mentre era ancora in vita. Il fratello Tanjiro la trasporta in giro in una cassa di legno in cui si rimpicciolisce per entrare e dormire ma soprattutto per proteggerla dalla luce del sole.

Tomioka Giyu è uno dei pilastri d’elite dei cacciatori di demoni e nello specifico è il pilastro dell’acqua. Uno dei primi personaggi di cui facciamo conoscenza all’inizio del manga perchè tenta di uccidere Nezuko in quanto demone, ma cambia idea non appena si accorge che protegge il fratello. Dopo aver risparmiato la vita a entrambi, invita i due ragazzi a trovare il suo ex maestro Urokodaki, nella speranza che Tanjiro impari a padroneggiare la Respirazione dell’acqua e realizzi il suo obiettivo di guarire la sorella.