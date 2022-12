Un episodio particolarmente significativo dei romanzi è stato escluso da Dune, da David Lynch prima e da Denis Villeneuve poi. Frank Herbert, l’autore della saga, fu molto soddisfatto di come Lynch aveva gestito la grande quantità di materiale originale, anche se l’accoglienza della critica, almeno inizialmente, fu orrenda.

L’unico rammarico che menzionò al tempo fu la mancanza dell’episodio del banchetto, che compare nel libro, ma che fu escluso da Dune. Questa scena manca anche nell’ultimo adattamento di Denis Villeneuve, ma avrebbe potuto aggiungere qualcosa di grande valore a entrambi i film.

Un episodio dei libri è stato escluso da Dune

Lady Jessica, concubina del Duca e adepta del Bene Gesserit, ha organizzato una cena. È profondamente consapevole che stanno perdendo il loro potere, così pensa a una lista di invitati che pensa potrà dare vita a relazioni politiche più forti, necessarie per la loro sopravvivenza. Thufir Hawat, il devoto mentat del Duca e Maestro degli Assassini, non prende parte al banchetto, come anche il Duca, il quale pensa, erroneamente, che Lady Jessica sia una spia Harkonnen.

Mentre Leto assiste ai preparativi, si chiede distrattamente se qualcuno cercherà di ucciderlo la sera successiva. Dopo che Leto nota un servitore che prepara una ciotola d’acqua e asciugamani, seguendo un’usanza istituita dagli Harkonnen, disapprova la pratica, poi saluta i suoi ospiti.

Mentre l’erede Paul Atreides partecipa alla cena, diventa presto chiaro che è circondato da varie figure oscure. Il Duca fa un brindisi mentre uno stuolo di cibi ricchi, spumante importato e caffè abbelliscono la tavola. Il Duca quindi beve metà della sua acqua e versa il resto sul pavimento. L’usanza esige che i suoi ospiti facciano lo stesso, ma molti mostrano un evidente disagio per questo terribile spreco. Kynes, tuttavia, versa la sua acqua in un contenitore nascosto.

Questa scena mostra l’efficace collaborazione diplomatica di Paul e Jessica. Questo banchetto prefigura già brillantemente Kynes come figura misteriosa e pericolosa, quindi, se fosse stato incluso nella versione di Dune di Villeneuve, avrebbe potuto aggiungere profondità alla controparte cinematografica di Kynes.