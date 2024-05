Il bellissimo set Lego dedicato all'Ornitottero di Dune torna FINALMENTE in sconto!

Se avete amato i due film del rilancio di Dune al cinema, spettacolare Saga di fantascienza ad opera di Frank Herbet, allora sarete felici di sapere che, su Amazon, è attualmente in sconto al prezzo speciale di 156,61€ il bellissimo ed imponente set che Lego ha dedicato all'Ornitottero, mezzo volante della famiglia Atreides, qui composto dalla bellezza di 1369 pezzi, e con un set di ben 8 minifigure di personaggi tratti dal film, che includono Chani, Paul e persino il temibile Barone Harkonnen! Un set davvero bellissimo, perfetto per qualsiasi amante della serie cinematografica e dei Lego in generale!

Set Lego dell'Ornitottero di Dune, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set LEGO dell'Ornitottero è l'ideale per gli appassionati del celebre film "Dune" del 2021 diretto da Denis Villeneuve. Questo esclusivo set da costruzione è pensato non solo per gli amanti della fantascienza, ma anche per i collezionisti in cerca di un pezzo unico da esporre. Con le sue ali apribili funzionanti e il carrello di atterraggio retrattile, offre un'esperienza di costruzione che va oltre il semplice montaggio, invitando a rivivere le epiche scene del film attraverso il ricco set di 8 minifigure, tra cui i personaggi chiave come Paul Atreides e il Barone Harkonnen.

Con i suoi 1369 pezzi e il design cinematografico fedele ai dettagli, l'Ornitottero di Dune LEGO è una magnifica idea regalo. Ma non è tutto: le istruzioni di costruzione digitali assicurano un'esperienza utente impeccabile, rendendolo accessibile anche ai neofiti dei progetti LEGO di livello avanzato.

Insomma, se siete appassionati di Dune, o di fantascienza in generale e, al contempo, i Lego sono la vostra passione, allora non potrete fare a meno di acquistare questo splendido set da collezione! Un prodotto davvero straordinario, ricchissimo di dettagli, e capace di restituire in pieno la ricchezza estetica e narrativa dell'epica di Dune, così come tinteggiata dalla mano di Denis Villeneuve.

Vedi offerta su Amazon