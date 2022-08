Planet Manga ci presenta un Boy’s Love in cui il lato dolce dell’amore cede a quello calcolatore e ossessivo, una storia in cui i due protagonisti instaurano tra di loro una relazione di dipendenza, possessione e passione. Derail è nato dalla mente di Aiba Kyoko ed è stato serializzato nel corso del 2020 sulla rivista On Blue di Shodensha. Derail è un volume unico che appagherà le fantasie di qualsiasi fujoushi!

“Stupido Hikaru. Avresti potuto stare con chiunque ma io ti ho fatto credere di essere la tua unica scelta. Si, ti ho indotto a scegliere me a discapito degli altri, contando proprio sul tuo buon cuore!”

Derail: un’ossessione chiamata amore

Haru e Hikaru sono i protagonisti di Derail. I due sono amici sin dalla scuola elementare e ognuno di loro crede di sapere perfettamente ciò che pensa l’altro. Ormai cresciuti e studenti universitari, i due hanno deciso di andare a convivere insieme e non solo, ma anche a frequentare lo stesso corso. Il loro rapporto sembra procedere per il meglio fino a quando Hikaru porta a casa una compagna, infrangendo la regola “nessuna donna sotto questo tetto”. Ed è allora che il loro rapporto prende una piega inaspettata. Furioso di gelosia nei confronti dell’amico Haru inizia a cambiare atteggiamento nei confronti di Hikaru, verso il quale prova un’ossessione eccessiva e un attaccamento morboso. Perchè nessuno può avere Hikaru, gli appartiene, solo lui può dargli ciò di cui ha bisogno.

Ecco allora che inizia a stuzzicarlo, a lanciare segnali che non lasciano alcun dubbio nella mente di Haru: Hikaru prova qualcosa nei suoi confronti, qualcosa che va oltre l’amicizia. Ma se Haru desidera Hikaru ardentemente tanto da non lasciarlo a nessuno, lo stesso si può dire di Hikaru, il quale non desidera altro che appartenetene e venire sottomesso da Haru. La loro amicizia cede presto il passo a un desiderio sempre più passionale, fino a quando entrambi non realizzeranno che provano esattamente gli stessi sentimenti.

Derail: in amore non esistono calcoli

Il rapporto tra Haru e Hikaru è un rapporto di dipendenza quasi ossessiva: entrambi non possono fare a meno dell’altro, ma ancora non sanno dare un nome alla loro relazione. Semplice amicizia o qualcosa di più? Ma che cosa significa in questo secondo caso? Fidanzati, amanti? Da quando si sono conosciuti non hanno fatto altro che deragliare, due treni che seguono lo stesso binario ma che non si incociano mai. Perché tutte e due provano dei sentimenti profondi per l’altro, ma nessuno ha mai neanche lontanamente osato pensare di essere ricambiato.

Haru ha sempre tessuto una tela per intrappolare Hikaru, per fargli credere che nessuno avrebbe mai potuto dargli ciò che gli dà lui. Non amore, ma appagamento sessuale. Incapace di pensare che l’amico potesse già essere innamorato di lui inizia a calcolare nei minimi dettagli ogni sua mossa, passo per passo, in modo da rendere Hikaru completamente dipendente da lui. Lo stuzzica, lo provoca, gli fa credere di essere interessato a moltissime altre ragazze per renderlo geloso, calibra ogni parola e ogni gesto, cerca di indurre l’amico a pensare e a vederlo nel modo che vuole lui. Haru è ossessivo e meticoloso nel suo modo di fare e nel gestire e manipolare la sua relazione con Hikaru.

Quello che però non ha tenuto conto è che l’amore non è una equazione matematica. Non è logica, non esistono operazioni fatte di numeri che portano a un’unica soluzione invalidabile. Ciò di cui non ha tenuto conto è che Hikaru è già innamorato di lui e i suoi calcoli iniziano a dare risultati errati fin dal primo momento in cui decide di fare un passo tropo grande, ovvero fare sesso con Hikaru, geloso del fatto che il ragazzo avesse portato una sua amica nella loro casa, infrangendo così la regola di non invitare nessuna donna e scatenando di conseguenza la gelosia furibonda di Haru. Ma quando Hikaru è finalmente tra le sue braccia, Haru si accorge che c’è qualcosa che non va: l’immensa felicità che Hikaru prova quando finalmente l’amico lo fa suo e che, secondo i suoi calcoli, non avrebbe dovuto provare perché il loro rapporto non aveva ancora raggiunto quella fase.

Ed è così che inizia un gioco psicologico tra i due: Haru che prova ancora a sottomettere Hikaru e quest’ultimo che in realtà vuole appartenere ad Haru e cerca una definizione della loro attuale relazione, stuzzicato ogni giorno dall’amico che però non conclude mai nulla. Un mordi e fuggi, forse dettato da un’insicurezza profonda di Haru, il quale è assolutamente certo che Hikaru non potrà mai innamorarsi di lui e ciò lo porta a comportarsi in modo morboso e a mettere in atto un comportamento quasi patologico nei confronti dell’amico.

Qualche informazione in più sul manga

Derail è una storia psicologica ben fatta, uno yaoi che esplora il lato più morboso e ossessivo dell’amore. Non è certo una storia dolce e romantica quella che abbiamo tra le mani, anzi. Un piccolo gioiello per chi cerca una lettura non tutta rosa e fiori. Disegni stupendi, dalle linee marcate e sensuali e una particolare attenzione ai dettagli. Nessuna censura, l’autrice è riuscita perfettamente a rappresentare la tensione sessuali che esiste tra i due personaggi e i loro desiderio con scene erotiche e traboccanti di passione.

L’edizione che ci presenta Planet Manga è piuttosto semplice. Un unico volume con una sovraccoperta accattivante che vede in primo piano i due protagonisti, Haru sul fronte e Hikaru sul dietro. La storia è relativamente breve e affrettata nella sua conclusione. Sarebbe interessante andare a scoprire com’è migliorata e si è sviluppata la relazione tra i due ragazzi dopo che sono diventati una coppia.