Dal 18 ottobre in Giappone è disponibile il 100° Volume del celeberrimo e fortunato manga Detective Conan, in corso di serializzazione dal 1994 con più di 1000 capitoli ed edito in Italia da Star Comics, e per l’occasione l’instancabile autore, Gosho Aoyama, ha realizzato un’illustrazione nel proprio stile di Sherlock Holmes.

Detective Conan e Sherlock Holmes si incontrano per il Volume 100 del manga

Holmes è il parallelismo perfetto se si parla di grandi detective e l’autore lo ha tirato in ballo illustrando non un normale Holmes, ma quello interpretato da Benedict Cumberbatch (tratto dalla serie tv Sherlock) all’interno delle pagine speciali del tankobon. Lo possiamo guardare di seguito:

Ancora, a ricambiare il favore ci ha pensato la città di Londra la cui amministrazione, proprio in occasione del grande traguardo del manga del maestro Aoyama, ha allestito una statua di Conan (di bassa dimensione per ovvie ragioni) accanto a quella di Sherlock Holmes ubicata a “Baker Street 221B“, quartiere dedicato al detective tanto visitato dai turisti. Ecco a voi l’omaggio diffuso in origine dal profilo ufficiale Twitter del franchise:

E’ un grande conseguimento quello raggiunto dal manga particolarmente conosciuto per essere entrato letteralmente nelle case di chiunque negli ultimi anni mediante la palpitante serie animata.

A proposito di Detective Conan

Detective Conan è un manga scritto e disegnato da Gosyo Aoyama dal 1994 attraverso la rivista di Weekly Shonen Sunday (Shogakukan). Il manga principale al momento dispone di 1079 Capitoli e 100 Volumi. In Italia l’opera è edita per Star Comics con 99 volumetti.

La serie vanta la famosissima serie anime attualmente in corso dal 1996 e che ogni settimana fornisce alle case giapponesi un nuovo episodio. Attualmente la serie, prodotta da TMS Entertainment, è giunta al 1023° episodio. In Italia la serie è stata trasmessa sino al 2016 e attualmente è ferma.

