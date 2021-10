Sono in arrivo due nuovi anime di Detective Conan

Detective Conan, adattamento dell’omonimo manga di Gōshō Aoyama, arrivato due mesi fa su Crunchyroll Italia con il titolo Detective Conan: Case Closed, in lingua originale sottotitolata, godrà di due nuovi anime.

A dare la notizia Shogakukan. I due nuovi anime sono la trasposizione animata degli spin-off Detective Conan: Hannin no Hanzawa-san di Mayuko Kanba e Detective Conan: Zero no Tea Time di Takahiro Arai. Shogakukan ha svelato una key visual per entrambi gli adattamenti e un teaser video.

I due nuovi anime di Detective Conan in arrivo

Detective Conan: Hannin no Hanzawa-san, di Mayuko Kanba ha debuttato su Shōnen Sunday S nel maggio 2017. Il sesto volume del manga verrà pubblicato in Giappone il 18 ottobre.

Il gang manga ha come protagoniste le silhoutte nere dei criminali che compaiono nel manga principale per rappresentare i colpevoli del mistero.

Detective Conan: Zero no Tea Time, di Takahiro Arai è stato serializzato su Weekly Shonen Sunday nel maggio 2018. Il quinto volume del manga uscirà il 18 ottobre.

Il manga spin-off è incentrato sulla vita quotidiana dell’agente “dalle tre facce”, conosciuto come Rei Furuya per l’Agenzia Nazionale di Polizia, Tōru Amuro come detective privato e cameriere del Café Poirot, e Bourbon come membro dell’Organizzazione Nera.

In Italia è pubblicato dalla casa editrice Star Comics e potete recuperalo su Amazon:

Da Bourbon, super agente degli Uomini in Nero, a Rei Furuya, agente segreto della NPA, senza dimenticare Toru Amuro, detective privato e cameriere del Café Poirot: qual è il trucco per gestire parallelamente questi tre ruoli senza perdere la testa?! Di certo è necessaria una routine decisamente impegnativa e… tutta da scoprire!

Pronti ad affiancare l’uomo dalle molteplici identità in questo nuovo, attesissimo spin-off di Detective Conan?! It’s tea time!

Qui sotto potete guardare il teaser:

Vi ricordiamo che ad agosto è stato annunciato che anche Detective Conan: Police Academy Arc Wild Police Story (Meitantei Conan Keisatsu Gakkō Hen Wild Police Story), il manga spin-off di Detective Conan ambientato circa sette anni prima dell’inizio della storia principale e ancora inedito in Italia, di Gosho Aoyama e Takahiro Arai, sarebbe stato adattato in una serie anime.