Diabolik, annunciata la nuova data di uscita…..e ci saranno due sequel!

Cresce l’attesa attorno a Diabolik, film diretto dai Manetti Bros. che riporterà sul grande schermo l’iconico personaggio nato dalle menti delle sorelle Giussani. Sarebbe dovuto uscire il 31 dicembre 2020, ma l’emergenza sanitaria ha costretto Rai Cinema a cambiare i piani in corso d’opera.

Segnatevi la nuova data sul calendario: Diabolik arriverà nelle sale italiane il 16 dicembre! Ad annunciarlo è stato Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, nel corso di un incontro stampa tenutosi in data odierna. Ma non è tutto, perchè in cantiere ci sarebbero già ben due sequel. Insomma, l’intero team ha riposto grande fiducia attorno al progetto.

A vestire i panni del Re del Terrore ci penserà Luca Marinelli, accompagnato da Miriam Leone come Eva Kant e Valerio Mastandrea come l’ispettore Ginko. Nel cast ci saranno anche Serena Rossi, Claudia Gerini e Alessandro Roia.

Svelata la nuova data di uscita del film di Diabolik

La serie fumettistica di Diabolik esordì nel 1962 e continua ancora oggi a essere pubblicata da Astorina Comics. Nel ’68 Mario Bava ne realizzò il primo adattamento cinematografico, considerato da molti come uno dei migliori film pop di quegli anni.

Nel 2012 Sky aveva annunciato di essere al lavoro su una serie TV in 13 episodi dedicata a Diabolik, ma il progetto non si è mai concretizzato. Toccherà quindi ai fratelli Manetti riportare in auge la magia del personaggio.

Questa la sinossi ufficiale:

Clerville, anni ’60. Diabolik, un ladro privo di scrupoli la cui vera identità è sconosciuta, ha inferto un altro colpo alla polizia, sfuggendo con la sua nera Jaguar E-type. Nel frattempo c’è grande attesa in città per l’arrivo di Lady Kant, un’affascinante ereditiera che porterà con sé un famoso diamante rosa. Il gioiello dal valore inestimabile non sfugge all’attenzione di Diabolik che, nel tentativo di rubarlo, rimane incantato dal fascino irresistibile della donna. Ma poi la vita stessa del ladro è in pericolo: l’incorruttibile e determinato Ispettore Ginko e la sua squadra hanno trovato il modo di intrappolare il criminale, e questa volta Diabolik non sarà in grado di uscirne da solo.

