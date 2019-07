Diabolik: arriva la conferma del cast ufficiale!

Nel corso delle settimane scorse non sono mancate le varie voci di corridoio in merito agli attori che avrebbero potuto far parte del cast di Diabolik.

Nel corso delle settimane scorse non sono mancate le varie voci di corridoio in merito agli attori che avrebbero potuto far parte del cast di Diabolik. Arrivano proprio in queste ore alcune conferme ufficiali sul film diretto dai Manetti Bros. Ebbene, sappiamo chi sarà a vestire i panni di Diabolik, Eva Kant e dell’ispettore Ginko.

Dunque, sarà Luca Marinelli a vestire i panni di Diabolik, la sua amata Eva Kant sarà invece interpretata da Miriam Leone e Valerio Mastandrea interpreterà l’ispettore Ginko. Antonio e Marco Manetti, si sono mostrati entusiasti degli attori che faranno parte del cast di Diabolik. Infatti avrebbero affermato:

“È una scelta di cui andiamo orgogliosi. Diabolik è un fumetto italiano, un mito dell’immaginario collettivo, e abbiamo fortemente voluto che il cast fosse al cento per cento italiano. Nello scegliere i protagonisti non ci siamo basati solo sulla somiglianza, ma abbiamo cercato e trovato attori bravi, in grado di comunicare le giuste emozioni”.

Continuano i commenti positivi nei confronti dell’attore Luca Marinelli, il quale viene considerato uno degli attori migliori del cinema italiano, in grado di adattarsi a qualsiasi personaggio.

In questo caso, come dicono Antonio e Marco Manetti, per vestire al meglio i panni di Diabolik sarà necessario fascino e freddezza. Sicuramente Marinelli interpreterà nel migliore dei modi il famoso “ladro senza scrupoli” e non saranno da meno Miriam Leone e Valerio Mastandrea. Le riprese del film di Diabolik inizieranno tra non molto e uscirà nelle sale cinematografiche nel 2020.

Cosa ne pensate della scelta del nuovo cast? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.