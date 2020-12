Diana Prince occupa l’account Instagram di Gal Gadot

Wonder Woman 1984 sta finalmente per debuttare nei cinema e su HBO Max, su cui rimarrà disponibile per gli abbonati per 31 giorni, questo Natale e sembra che nessun fan possa gareggiare con l’entusiasmo dell’attrice protagonista Gal Gadot e del suo personaggio, Diana Prince.

La star ha, infatti, deciso di vivere i prossimi due giorni nei panni di Diana Prince, aka Wonder Woman, postando sul proprio profilo Instagram come se a scattare le foto e scrivere le descrizioni dei post fosse proprio il suo personaggio. Su Instagram è possibile vedere Diana Prince condividere il proprio amore per Steve Trevor, interpretato da Chris Pine, e fare di tutto per omaggiare la madre e gli amici.

Questo utilizzo delle piattaforme social è un modo decisamente creativo per promuovere il film prima che venga mostrato al pubblico. Sembra che uno dei motivi che ha spinto Warner Bros. a puntare tanto sulla promozione di Wonder Woman 1984 sia la lunga attesa subita dai fan per questo film, già in ritardo sulle tempistiche previste prima dello scoppiare della pandemia. L’utilizzo dell’account Instagram di Gal Gadot è solo l’ultima delle trovate pubblicitarie messe in campo. Lo scorso 15 Dicembre, infatti, la casa di produzione ha permesso ai fan DC di partecipare ad un red carpet virtuale, attraverso la popolarissima piattaforma di eventi virtuali DC FanDome. Nella Hall of Heroes del DC FanDome, la regista del film Patty Jenkins, e le star Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig e Pedro Pascal, presentati dalla conduttrice Tiffany Smith, hanno risposto alle domande dei fan, che sono accorsi numerosi per questo evento virtuale.

In Wonder Woman 1984, Diana (Gal Gadot) vive negli anni ’80, quando è sorpresa dal ritorno del suo amore da tempo morto, Steve Trevor (Chris Pine). Affronterà Maxwell Lord (Pedro Pascal) e Cheetah (Kristen Wiig) mentre aiuterà Steve ad ambientarsi nel nuovo mondo, come lui fece per lei quando l’amazzone lasciò Themyscira decenni prima.