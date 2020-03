Diario di un guerriero: un nuovo combattente, recensione del fumetto ambientato all’interno di Minecraft

Undici anni sono oramai passati dal lancio di Minecraft e, come si suol dire, di acqua sotto i ponti ne è passata veramente tanta: il videogioco originariamente rilasciato dal celebre Notch nel 2009 è infatti diventato nel corso degli anni un vero e proprio fenomeno mediatico, un qualcosa di conosciuto da praticamente tutti. Poche volte abbiamo visto un’opera nascere quasi dal nulla e diventare un franchise dal grande successo e tra queste fortunate è impossibile non annoverare il “cubettoso” videogioco passato poi nelle mani di Microsoft a suon di miliardi. Così come il vortice di popolarità ha colpito Minecraft, così sono state rilasciati a frotte articoli e prodotti riguardanti il celebre survival, che hanno cercato di sfruttare l’onda lunga generata dal successo del titolo di Mojang.

Tra coloro che sono riusciti efficacemente a ottenere il massimo da questa situazione possiamo sicuramente trovare Cube Kid, pseudonimo di Erik Gunnar Taylor, che con la sua serie di libri per ragazzi Diario di un guerriero, o in lingua originale Diary of a 8-Bit Warrior, è riuscito a coniugare il celebre videogioco con la sua volontà di spingere alla lettura bambini e ragazzi.

Ultima opera della serie a sbarcare sul mercato, questa volta sotto forma di fumetto, è Diario di un guerriero: un nuovo combattente, in cui l’oramai arcinoto Minus torna in un’avventura tutta nuova in compagnia di un particolarissimo e inaspettato amico.

Diario di un guerriero: due amici, un’avventura

Diario di un guerriero: un nuovo combattente si snoda attraverso le figure di due differenti personaggi, il villico Minus e lo zombi Blurb. I due fanno parte di due specie nemiche per natura, che si sono date battaglia fin dall’inizio dei tempi. Nonostante ciò sia Minus che Blurb non sono esattamente d’accordo con i precetti della propria popolazione di origine, e sono anzi infelici di quello che ha riservato loro il destino. Minus, nonstante sia destinato ad essere un semplice villico, vorrebbe infatti diventare un eroe come il suo mito Steve, mentre Blurb non ha nessuna intenzione di darsi alla caccia degli umani e preferirebbe invece fare amicizia con loro. Le loro famiglie non sono però ovviamente d’accordo con le aspirazioni dei due ragazzi, che si trovano quindi costretti a combattere da soli per raggiungere i propri sogni. Nella loro lotta per l’indipendenza i due si troveranno quindi presto a fare squadra e vivranno un’avventura a dir poco incredibile, mettendosi insieme a caccia nientepopodimeno che di un terribile Enderman.

All’interno di Diario di un guerriero: un nuovo combattente si nasconde poi anche un messaggio decisamente importante, che insegna ai giovani ragazzi l’importanza della diversità e di quanto siano sbagliati i pregiudizi infondati. Non solo un buon fumetto, quindi, ma anche una lezione di umanità veicolata all’interno del potente medium della scrittura.

Ottimo per i più giovani

Il fumetto nato dalla penna di Cube Kid, come facilmente prevedibile, è un prodotto fatto decisamente per il pubblico più giovane, per quei ragazzi che hanno appena cominciato a muovere primi passi all’interno del fantastico mondo della lettura. La trama, così come i dialoghi e i personaggi, sono infatti molto semplici e accompagnano il lettore per mano dall’inizio alla fine, guidandolo in questa incredibile avventura dentro il mondo di Minecraft. I disegni sono inoltre fatti molto bene, con dei colori accesi e uno stile accattivante che stimolano efficacemente l’interesse dei bambini.

La realizzazione editoriale è infine di buonissima fattura, con delle pagine dall’ottima grammatura e una copertina cartonata decisamente apprezzabile. Il formato dalle dimensioni generose, inoltre, rende la lettura decisamente facile e piacevole, risultando ottimale anche e soprattutto per le piccole e inesperte mani dei piccoli ma avidi lettori.