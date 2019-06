Diffuso un video del film di Mouse Guard cancellato da Disney

La fusione tra Disney e Fox ha portato alla cancellazione dell'atteso film di animazione Mouse Guard. Diffuso un filmato demo realizzato con l’Unreal Engine

Come già noto l’atteso lungometraggio animato Mouse Guard, adattamento cinematografico delle graphic novel di David Peterson, è stato cancellato. A dare la cattiva notizia era stato proprio Wes Ball, regista dell’adattamento.

Mouse Guard è una serie a fumetti del 2006, che ha come protagonisti alcuni topolini appartenenti alla Guardia dei Topi, una confraternita “militare” che ha come missione quella di aiutare tutti i topi in difficoltà.

Il fumetto è stato premiato nel 2008 con due Eisner Awards (Best Publication for Kids e Best Graphic Album—Reprint) ed in seguito al suo grande successo di critica e pubblico sono stati sviluppati diversi progetti paralleli, come un gioco di ruolo (Mouse Guard: La Guardia dei Topi per Wyrd Edizioni), una serie di action figure e il suo adattamento cinematografico.

La cancellazione del film è una conseguenza della fusione tra Disney e Fox, che ha colpito diversi progetti di Fox che erano in piena lavorazione al momento della fusione.

Il film di Mouse Guard sarebbe dovuto essere un fantasy epico in grado di portare sullo schermo le atmosfere della graphic novel. Tra gli attori coinvolti nella lavorazione il cast annoverava i nomi di: Idris Elba, Sonoya Mizuno, Andy Serkis e Thomas Brodie-Sangster.

Si, è tristemente vero. Il nostro film su Mouse Guard è morto. Sembra che per Disney la produzione sia un rischio troppo grande. È davvero un peccato. Avevamo qualcosa di davvero speciale in cantiere. Al mio cast e crew di persone incredibilmente talentuose: mi dispiace, non ho potuto portare avanti questo progetto. L’ultimo anno passato insieme è stato esplosivo. Possa la Guardia trionfare!

La notizia è stata data da Ball tramite un tweet, in cui pubblicava anche un video dello studio in cui si stava portando avanti la lavorazione del film. In questo video è possibile vedere l’enorme quantità di materiale prodotto dalla troupe.

Oltre a pubblicare questo tweet di commiato il regista ha anche diffuso una demo reel di 9 minuti. La demo, che potete vedere di seguito, è stata realizzata con l’Unreal Engine e serviva a dare un’idea delle atmosfere che il film avrebbe comunicato e della direzione in cui stava procedendo il processo creativo.

Nel filmato è possibile vedere una grande foresta rigogliosa in cui si muovono i protagonisti, dove si trova un’insediamento di topolini, affaccendati con diversi compiti. Con lo scorrere delle immagini scopriamo la comunità di topi è in grado di utilizzare tartarughe giganti per spostarsi. In questo filmato abbiamo anche la possibilità di vedere alcuni predatori (un serpente) ed altri pericoli che i piccoli roditori dovranno affrontare.