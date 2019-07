Discesa all’Inferno – Vol. 1: Il magazzino, recensione del para-noir di Ennis e Sudzuka

Verdetto

Un cosiddetto para-noir di Ennis, una garanzia anche quando fuori forma, e non lo è. La sintesi dello stile di Sudzuka è pregevole, soprattutto per la regia da crime televisivo che non stacca mai, neanche per un momento. La gestione dei bui e del non visto, anche, puntuale e inquietante, sebbene l’immagine, proprio quando si esplicita, perda un pizzico di carica emotiva. Fate pace con un testo vagamente invadente e avrete ciò che il titolo promette, anche in originale: a walk throug hell.