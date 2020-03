Dishonored: il Gioco di Ruolo, aperti i preordini

Modiphius lancia i preordini per il manuale base di Dishonored: il Gioco di Ruolo, incarnazione “ruolistica” dell’omonima serie videoludica. Sporco e decadente, quello di Dishonored è un universo teslapunk dai toni vittoriani, pregno di porti luridi, gente afflitta da pestilenze immonde e sontuose feste in maschera tra i nobili locali.

Il titolo userà il 2d20 system, sistema di gioco adoperato anche nel GdR di Conan. Secondo tali regole, le azioni di gioco hanno successo solamente quando il lancio di due dadi a 20 facce ha un risultato inferiore alla somma degli attributi e delle abilità del personaggio.

Dal comunicato:

In Dishonored: il Gioco di Ruolo, i giocatori si immergono nel turbolento Impero delle Isole, in modo da raccontare storie di tradizioni occulte, di intrigo e di dramma. Il manuale base di The Dishonored contiene tutte le regole e le informazioni di fondo che servono a dare il via alla vostra avventura.

Questo manuale dalla copertina cartonata e interamente contiene nelle sue 308 pagine:

– Un’introduzione all’Impero delle Isole e uno sguardo approfondito alla sua storia, alle sue genti e alle sfida da dover fronteggiare.

– Una guida passo-a-passo per giocare il ruolo dei Protagonisti, da cupi assassini e ruvidi criminali, a intrepidi esploratori e stoici lealisti della corona.

– Moltissimi antagonisti e una miriade di agganci narrativi per ispirarvi, dalle terre dure e fredde di Tyvia alla soleggiata Karnaca.

– Uno sguardo sulla strana natura del Vuoto, così come le regole per attingere ai suoi poteri in grado di piegare la realtà.

– “La Traccia di Olio”, una mini-campagna in quattro atti che costituisce una perfetta introduzione alla città di Dunwall.