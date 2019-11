Disney+ arriva in Italia: ecco data d’uscita, contenuti e possibile costo

Disney+, la nuova piattaforma di streaming online, arriverà finalmente in Italia ad anno nuovo, precisamente il 31 Marzo 2020.

Disney+, la nuova piattaforma di streaming online, arriverà finalmente in Italia nel 2020 precisamente il 31 marzo. In quel giorno Disney+ sarà disponibile anche in altre nazioni europee come Francia, Regno Unito, Germania e Spagna. A fare l’annuncio è proprio la pagina Twitter ufficiale della piattaforma di streaming online: “Appena annunciato: #DisneyPlus sarà disponibile nel Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna (e molti altri saranno presto annunciati) a partire dal 31 marzo. Nota: i titoli possono variare in base al territorio”.

Just announced: #DisneyPlus will be available in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain (and more to be announced soon) starting on March 31st. Please note: Titles may vary by territory. pic.twitter.com/lE6nzBeaXy — Disney+ (@disneyplus) November 7, 2019

Come sappiamo, il lancio della nuova piattaforma di streaming online del colosso Walt Disney Company, avverrà negli Stati Uniti il 12 Novembre 2019 e moltissime saranno le serie tv e i contenuti originali lanciati nel day one, tra le più attese c’è sicuramente The Mandalorian.

Inoltre, Disney+ avrà il privilegio di avere nel suo catalogo diversi franchise di sua proprietà tra cui Marvel e Star Wars, ma non mancheranno i classici film Disney e Pixar (con nuovi progetti all’orizzonte) e i documentari di Nation Geographic.

Verosimilmente, la piattaforma sarà composta da venticinque serie e dieci film originali realizzati in esclusiva per la piattaforma, quattrocento film disponibili in catalogo e cento film usciti al cinema.

Il costo per l’Europa non è ancora stato reso noto ma, con ogni probabilità, si manterrà sulla fascia di prezzo prevista per l’uscita negli Stati Uniti d’America dove il costo è di 6,99 dollari al mese, circa 6,18 euro. Inoltre, l’account Disney+ consentirà di avere fino a sette profili e di visionare contenuti in streaming su quattro dispositivi simultaneamente.

The Walt Disney Company ha anche annunciato un accordo con Amazon che consentirà la distribuzione di Disney+ attraverso la Fire Tv. Disney ha anche raggiunto accordi con Samsung e Lg per includere Disney+ nelle smart Tv dei produttori coreani.