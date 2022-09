Le prime carte di Disney Lorcana, il nuovo ambizioso gioco di carte collezionabili di Ravensburger, sono state presentate oggi alla convention D23 di Anaheim, in California. Queste includono sette personaggi provenienti da alcuni dei più famosi film Disney, oltre a una carta di Topolino in esclusiva per la convention.

Il nome della prima espansione sarà Disney Lorcana: The First Chapter e i giocatori assumeranno il ruolo di Illuminatori, dando vita a “barlumi” di classici personaggi Disney che potranno far combattere tra loro sul tavolo da gioco. Ognuna delle sette carte rivelate include il nome del personaggio, il suo costo per metterlo in gioco e le sue statistiche sia di attacco che di difesa. Inoltre, ogni carta include anche un potere o una meccanica speciale, oltre a una citazione scritta in corsivo nella parte bassa della carta, che racconta qualcosa del personaggio. Non si conosce, invece, il significato dei segni posizionati nella parte destra delle carte e il loro utilizzo sarà chiarito una volta che saranno note le regole del gioco.

Le prime sette carte presentate includono Crudelia Demon, Elsa, Capitan Uncino, Malefica in forma di drago, Robin Hood e Stitch.

Per quanto riguarda Topolino, sarà disponibile solo per coloro che partecipano alla convention di quest’anno è ha un’illustrazione con lo stesso Topolino che indossa l’abito del piccolo sarto coraggioso, rievocando il classico cortometraggio animato che ha debuttato nel 1938.

I personaggi e le abilità di questo speciale set da collezione D23 Expo saranno presenti anche nella prima espansione The First Chapter, ma quelle del D23 Expo Collector’s Set avranno un trattamento foil unico nel suo genere e saranno contrassegnate con i simboli D23 Expo e 1a edizione. Il set sarà in vendita durante la convention per $ 49,95.

Gli artisti coinvolti nella creazione delle illustrazioni per queste carte sono dei veri e propri “pesi massimi” nel loro ambiente e includono nomi del calibro di Simangaliso Sibaya, Nicholas Kole, Luis Huerta, John Loren e Marcel Berg.

Disney Lorcana è una mossa decisamente audace per Ravensburger, uno degli editori di giochi da tavolo più longevi di sempre il cui primo prodotto, A Trip Around the World, è stato pubblicato nel 1884. Oltretutto, non è la prima collaborazione tra l’azienda e Disney: Disney Villainous, un gioco da tavolo strategico per famiglie, ha riscosso un notevole successo e con tutte le espansioni vanta al momento ben 30 cattivi provenienti da tutti gli universi Disney, Marvel e Star Wars.

Se volete provare anche voi a tuffarvi nelle atmosfere di Disney Villainous, potete acquistarlo semplicemente cliccando su questo link.