Disney+ e Star come cambierà il costo degli abbonamenti?

Disney+ vivrà il suo primo e vero importante aggiornamento dal lancio con l’arrivo il prossimo 23 febbraio del sesta area tematica che si aggiungerà alle cinque già esistenti ovvero Disney, Pixar, Marvel, National Geographic e Star Wars). Stiamo ovviamente parlando di Star che permetterà di raddoppiare il contenuto già presente sulla piattaforma, portando in dote film, serie e programmi provenienti da diversi studi facenti capo a Disney come Searchlight, Touchstone, Freeform, 20th Television, ABC Signature, FX Productions e 20th Century Studios.

L’arrivo di Star sulla piattaforma Disney+ comporterà un cambiamento di costo degli abbonamenti, vediamo nel dettaglio quale sarà l’aumento e quando verrà applicato.

Disney+ e Star, i nuovi costi

Dal 23 febbraio 2021 il costo dell’abbonamento per tutti i clienti che non dispongono di un abbonamento attivo cioè per nuovi clienti e per i clienti che hanno un abbonamento inattivo che desiderano rinnovarlo sarà di € 8.99 al mese oppure di € 89.90 all’anno.

Resta assodato che se un cliente disattiva l’abbonamento tra il 23 febbraio e il 22 agosto, e desidera abbonarsi nuovamente a partire dal 23 agosto, dovrà pagare il prezzo applicabile ai nuovi abbonati in quel momento.

Per chi invece ha un abbonamento attivo l’aumento non scatterà subito: i prezzi riservati ai clienti con abbonamento attivo al 22 febbraio 2021, saranno mantenuti per 6 mesi.

I prezzi varieranno dal 23 agosto 2021 come segue:

Per i clienti che hanno un abbonamento mensile attivo continuerà essere addebitato l’attuale prezzo più basso per tutte le fatture mensili ricorrenti emesse prima del 23 agosto. La variazione di prezzo avverrà al primo rinnovo a partire dal 23 agosto compreso.

continuerà essere addebitato l’attuale prezzo più basso per tutte le fatture mensili ricorrenti emesse prima del 23 agosto. La Per i clienti che hanno abbonamento attivo annuale la cui scadenza di rinnovo per un altro anno è prevista prima del 23 agosto verrà addebitato l’attuale prezzo più basso.

la cui scadenza di Infine per i clienti che hanno abbonamento attivo annuale la cui scadenza di rinnovo per un altro anno è prevista a partire dal 23 agosto compreso verrà addebitato il nuovo prezzo più alto.

Vi consigliamo quindi di abbonarvi prima del 23 febbraio se non siete clienti Disney+ per ottenere il prezzo più basso come ci ricorda anche la pagina facebook ufficiale della piattaforma: