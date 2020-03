Disney+ Pixar: tutti i contenuti disponibili

Il 24 marzo 2020 finalmente arriva anche in Italia il nuovo servizio streaming video Disney+. Dopo il lancio del 12 novembre 2019 in Stati Uniti, Canada e Paesi Bassi, la casa di Topolino sbarca in Italia (insieme a Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Russia ed Irlanda) con il suo palinsesto ricco di film, serie TV, documentari e cartoni animati. Il servizio è stato suddiviso in cinque aree tematiche principali: Disney, Pixar, Marvel, National Geographic e Star Wars. Facciamo quindi un approfondimento sui contenuti appartenenti all’area tematica della Pixar. Ecco i contenuti Disney+ Pixar

Luxo - Disney, All Rights Reserved

Disney+ Pixar: i film

Il parco film della Pixar sarà presente al gran completo sulla piattaforma, anche se non è detto che tutti saranno disponibili fin dal primo giorno.

A Bug’s Life (1998)

Alla ricerca di Dory (2016)

Alla ricerca di Nemo (2003)

Cars (2006)

Cars 2 (2011)

Cars 3 (2017)

Coco (2017)

Gli Incredibili (2004)

Gli Incredibili 2 (2018)

Il viaggio di Arlo (2015)

Inside Out (2005)

Monsters & Co. (2001)

Monsters University (2013)

Ratatouille (2007)

Ribelle (2012)

Toy Story (1995)

Toy Story 2 (1999)

Toy Story 3 (2010)

Toy Story 4 (2019)

Up (2009)

Wall-E (2008)

Inside Out - Disney, All Rights Reserved

A questo elenco si sommano poi tutti i corti prodotti negli anni dalla casa di Emeryville e che tipicamente venivano presentati come apertura dei lungometraggi.

Sono presenti anche nuovi contenuto completamente esclusivi e originali. Un titolo già disponibile negli USA è Forky Asks a Question. Questa serie si concentra sul nuovo personaggio di Toy Story 4, Forky. Il personaggio, come si evince dal titolo, dovrà affrontare importanti domande riguardanti la vita e il mondo, quali “Cosa è il tempo?” o ”Cosa è l’amore?”, ma non dimenticando anche quelle apparentemente più semplici, ma altrettanto importanti, come “Cosa è il formaggio?”.

Sempre nel mese di gennaio è stato rilasciato Lamp Life (2020), cortometraggio che racconta la storia di un altro personaggio del mondo di Toy Story, Bo Peep. Il corto racconta cosa è successo alla Pastorella fra i fatti narrati nel secondo e nel quarto film della fortunata serie.

Dovrebbero essere già disponibili al lancio anche i cortometraggi del progetto SparkShorts, una nuova etichetta creata appositamente per dare voci a nuove idee e nuovi creativi Pixar. Il programma è nato nel 2018 ed ha prodotto sei cortometraggi, tre dei quali per la piattaforma Disney+.

SparkShorts - Disney, All Rights Reserved

Serie corta ma sicuramente originale è Pixar in Real Life (2020), una candid camera in cui i personaggi della Pixar escono dal mondo digitale e incontrano le persone del mondo reale, con risultati davvero divertenti.

Infine è stato annunciata Monsters at Work (2020), una serie che continua la storia del primo film, riprendendo la narrazione sei mesi dopo la conclusione dello stesso.