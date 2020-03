Disney+ tutti i contenuti National Geographic disponibili

Il 24 marzo 2020 finalmente arriva anche in Italia il nuovo servizio streaming video Disney+. Dopo il lancio del 12 novembre 2019 in Stati Uniti, Canada e Paesi Bassi, la casa di Topolino sbarca in Italia (insieme a Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Russia ed Irlanda) con il suo palinsesto ricco di film, serie TV, documentari e cartoni animati. Il servizio è stato suddiviso in cinque aree tematiche principali: Disney, Pixar, Marvel, National Geographic e Star Wars.

Facciamo quindi un approfondimento sui contenuti appartenenti all’area tematica di National Geographic. Disney+ scende in campo agguerrita anche in questo campo, con oltre 250 ore di contenuti NatGeo (alcuni dei quali risalenti a 60-70 anni fa), decine di documentari e reality e quasi venti nuovi contenuti originali previsti per il 2020 ed inizio 2021.

Hostile Planet - Disney, All Rights Reserved

Dinsey+ National Geographic: lungometraggi

The African Lion (1955)

African Cats (2011)

Aliens of the Deep (2005)

America’s Heart and Soul (2004)

Bears (2014)

Before the Flood (2016)

Born in China (2017)

The Boys: The Sherman Brothers Story (2009)

Breaking2 (2017)

Chimpanze (2012)

The Crimson Wing: Mystery of the Flamingoes (2008)

Diana: In Her Own Words (2017)

Disneyland Around the Seasons (1967)

Decorating Disney: Holiday Magic (2017)

Deep Blue (2003)

Easter Island: Unsolved (2009)

Empire of Dreams: The Story of the Star Wars Trilogy (2004)

Expedition Amelia (2019)

Expedition Mars: Spirit and Opportunity (2019)

Free Solo (2018)

How Dogs Got Their Shapes (2005)

Hostile Planet (2019)

Into the Grand Canyon (2019)

The Flood (2018)

Frank and Ollie (1995)

Jane (2017)

Journey to Shark Eden (2010)

The Living Desert (1953)

Marvel 75 Years: From Pulp to Pop (2014)

Marvel Studios: Assembling a Universe (2014)

Monkey Kingdom (2015)

Paris to Pittsburgh (2018)

Roving Mars (2006)

Sacred Planet (2004)

The Story of Perri (1957)

Secrets of Life (1956)

Titanic: 20 Years Later with James Cameron (2017)

The Vanishing Prairie (1954)

Waking Sleeping Beauty (2010)

Walt & El Grupo (1995)

Wings of Life (2011)

Dinsey+ National Geographic: Serie e reality

America’s National Parks (2015)

Apollo: Missions to the Moon (2019)

Atlantis Rising (2017)

Bizarre Dinosaurs (2009)

Brain Games (2011)

Continent 7: Antarctica (2016)

Deep Blue (2005)

Disney’s Fairy Tale Weddings (2017)

Disney’s Fairy Tale Weddings: Holiday Magic (2017)

Disney’s Fairy Tale Weddings Special (2017)

Dog Whisperer with Cesar Millan (2006)

Dog: Impossible (2019)

Dr. K’s Exotic Animal E.R. (2014)

Dr. Oakley Yukon Vet (2014)

Drain Alcatraz (2017)

Drain the Bermuda Triangle (2014)

Drain the Great Lakes (2011)

Drain the Oceans (2017)

Drain the Oceans: WWII (2016)

Drain the Sunken Pirate City (2017)

Drain the Titanic (2015)

Earth Live (2017)

Encore! (2019)

Expedition Mars: Spirit & Opportunity (2019)

Family Sundays (2019)

First Class Chefs: Family Style (2016)

The Flood (2018)

Giants of the Deep Blue (2018)

Gordon Ramsay: Uncharted (2019)

Great Migrations (2010)

The Incredible Dr. Pol (2011)

The Incredible Dr. Pol: Blue Ribbon Kids (2016)

Incredible! The Story of Dr. Pol (2015)

Into the Okavango (2018)

Kingdom of Apes: Battle Lines (2017)

Kingdom of the Blue Whale (2009)

Kingdom of the White Wolf (2019)

Life Below Zero (2013)

The Lost Tomb of Alexander the Great (2019)

Lost Treasures of the Maya (2019)

Man Among Cheetahs (2017)

Mars: Inside SpaceX (2018)

Marvel’s Hero Project (2019)

Miracle Landing on the Hudson (2014)

Mission to the Sun (2018)

Oceans (2010)

One Day at Disney (2019)

One Day at Disney Shorts (2019)

One Strange Rock (2018)

Origins: The Journey of Mankind (2017)

Out There with Jack Randall (2019)

Planet of the Birds (2018)

Rocky Mountain Animal Rescue (2018)

Science Fair (2018)

Sea of Hope: America’s Underwater Treasures (2017)

Secrets of the King Cobra (2012)

Secrets of Christ’s Tomb: Explorer Special (2017)

Sharks of Lost Island (2013)

Stonehenge Decoded (2008)

Supercar Megabuild (2015)

Tree Climbing Lions (2018)

True Life Adventures: Living Desert (1953)

Wicked Tuna (2012)

Wicked Tuna: Outer Banks (2014)*

Wild Russia (2018)

Wild Yellowstone (2015)

Winged Seduction: Birds of Paradise (2012)

The World According to Jeff Goldblum (2019)

The World’s Greatest Dogs (2015)

Year Million (2016)

Yellowstone Cubs (1963)

Ad oggi non ci sono comunicazioni ufficiali sulla mancata disponibilità di alcuni dei contenuti segnalati nel nostro paese e la politica di contemporaneità e di uniformità dei palinsesti porta a pensare che, a meno di specifici problemi di diritti già ceduti, non dovrebbero esserci differenze rispetto alle liste appena presentate.

I contenuti originali rilasciati o annunciati nell’ultimo periodo sono:

The World According to Jeff Goldblum - Disney, All Rights Reserved

The World According to Jeff Goldblum (2019), titolo di punta del lancio dell’area Nation Geographic di Disney+ negli USA, descrive il famose attore alle prese con la scoperta dei meccanismi dietro alle quinte ad oggetti o aspetti di ogni giorno 8dal tatuaggio al gelato, passando per le scarpe da ginanstica). La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione (la prima consta di dodici puntate).

(2019), titolo di punta del lancio dell’area Nation Geographic di Disney+ negli USA, descrive il famose attore alle prese con la scoperta dei meccanismi dietro alle quinte ad oggetti o aspetti di ogni giorno 8dal tatuaggio al gelato, passando per le scarpe da ginanstica). La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione (la prima consta di dodici puntate). Encore! (2019), reality prodotto e condotto da Kristen Bell (Veronica Mars), Encore! riunisce i vecchi compagni di scuola che avevano partecipato ad un musical per rimetterlo in scena dopo tanti anni.

(2019), reality prodotto e condotto da Kristen Bell (Veronica Mars), Encore! riunisce i vecchi compagni di scuola che avevano partecipato ad un musical per rimetterlo in scena dopo tanti anni. One Day at Disney (2019), ben cinquantadue mini epidosi (fra i quattro e i sette minuti) per celebrare i più interessanti e notevoli dipendenti della casa di Topolino.

(2019), ben cinquantadue mini epidosi (fra i quattro e i sette minuti) per celebrare i più interessanti e notevoli dipendenti della casa di Topolino. Pick of the Litte r (2019), basato sull’omonimo documentario, questa serie racconta la storia di sei cani che si stanno addestrando per certificarsi come cani guida.

r (2019), basato sull’omonimo documentario, questa serie racconta la storia di sei cani che si stanno addestrando per certificarsi come cani guida. Dolphin Reef (TBD), racconterà le profondità dell’oceano dal punto di vista privilegiato di Echo, un giovane delfino. La voce narrante sarà quella di Natalie Portman.

(TBD), racconterà le profondità dell’oceano dal punto di vista privilegiato di Echo, un giovane delfino. La voce narrante sarà quella di Natalie Portman. Magic of the Animal Kingdom (2020), nuova serie NatGeo che racconta i retroscena ed il lavoro dietro la cura delle specie a rischio del parco Disney Animal Kingdom e dell’acquario Epcot’s SeaBase.

(2020), nuova serie NatGeo che racconta i retroscena ed il lavoro dietro la cura delle specie a rischio del parco Disney Animal Kingdom e dell’acquario Epcot’s SeaBase. Be Our Chef (2020), sull’onda degli show sul cibo e sulla cucina, arriva questa competizione culinaria tra famiglie.

(2020), sull’onda degli show sul cibo e sulla cucina, arriva questa competizione culinaria tra famiglie. Cinema Relics: Iconic Art of the Movies (2020), documentario (il titolo è ancora provvisorio) sui dietro le quinte dei film Disney più amati, raccontando la storia degli oggetti di scena, dei costumi.

(2020), documentario (il titolo è ancora provvisorio) sui dietro le quinte dei film Disney più amati, raccontando la storia degli oggetti di scena, dei costumi. (Re)Connect (2020), serie documentario che cercherà di intervenire in famiglie separate dal troppo uso della tecnologia o dal lavoro per irportarle alla loro unità.

(2020), serie documentario che cercherà di intervenire in famiglie separate dal troppo uso della tecnologia o dal lavoro per irportarle alla loro unità. Rogue Trip (2020), guida turistica che opterà per mostrarci i luoghi meno noti ma altrettanto meravigliosi al mondo.

(2020), guida turistica che opterà per mostrarci i luoghi meno noti ma altrettanto meravigliosi al mondo. Shop Class (2020), una gara fra inventori dove squadre di studenti dovranno progettare, costruire e testare congegni.

(2020), una gara fra inventori dove squadre di studenti dovranno progettare, costruire e testare congegni. The Imagineering Story (2019), serie che racconta la progettazione, la creazione e l’innovazione nell’ambito dei parchi Disney.

(2019), serie che racconta la progettazione, la creazione e l’innovazione nell’ambito dei parchi Disney. Earthkeepers (2021), questa serie (dal titolo provvisorio) di concentrerà sugli scienziati e più in generale sulle persone che si occupano di preservare l’ecosistema animale.

(2021), questa serie (dal titolo provvisorio) di concentrerà sugli scienziati e più in generale sulle persone che si occupano di preservare l’ecosistema animale. Ink & Paint (2021), basato l’omonimo libro di Mindy Johnson, descriverà la storia dell’animazione della Disney, dal punto di vista delle donne.

(2021), basato l’omonimo libro di Mindy Johnson, descriverà la storia dell’animazione della Disney, dal punto di vista delle donne. The Ques t (TBD), reality dove gruppi di ragazzi dovranno competere in un mondo fantasy creato appositamente per loro.

t (TBD), reality dove gruppi di ragazzi dovranno competere in un mondo fantasy creato appositamente per loro. The Maze (TBD), ulteriore reality competitivo dove cinque squadre di due persone (un ragazzo ed un adulto) dovranno risolvere indovinelli, affrontare sfide girovagando per diverse città Europee.

(TBD), ulteriore reality competitivo dove cinque squadre di due persone (un ragazzo ed un adulto) dovranno risolvere indovinelli, affrontare sfide girovagando per diverse città Europee. Meet the Chimps (TBD), documentario in sei parti; racconterà amori, vicissitudini ed amicizie dei trecento scimpanzé residenti a Chimp Haven, un parco di 80 ettari acri.

Encore! - Disney, All Rights Reserved