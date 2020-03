Disney+ tutti i contenuti Disney disponibili

Il 24 marzo 2020 finalmente arriva anche in Italia il nuovo servizio streaming video Disney+. Dopo il lancio del 12 novembre 2019 in Stati Uniti, Canada e Paesi Bassi, la casa di Topolino sbarca in Italia (insieme a Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Russia ed Irlanda) con il suo palinsesto ricco di film, serie TV, documentari e cartoni animati. Il servizio è stato suddiviso in cinque aree tematiche principali: Disney, Pixar, Marvel, National Geographic e Star Wars. Facciamo quindi un approfondimento sui contenuti appartenenti all’area tematica Disney.

Sono aperti i preorder a prezzo scontato per aderire alla piattaforma di streaming Disney+. Da oggi e sino al 24 Marzo sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale a 59,99 con uno sconto quindi del 16% sul prezzo standard annuale di 69,99 euro e del 30% su quello mensile di 6,99 euro.

Disney+: film Disney

Quando si parla di Disney, si pensa immediatamente ai grandi classici animati, come Biancaneve, la Bella Addormentata o i più recenti film animati. In realtà Disney ha prodotto centinaia di altri film “live action” recenti (ad esempio tutta la serie de I Pirati dei Caraibi) e meno recenti (Mary Poppins, Pomi d’Ottone e Manici di Scopa, per citare due titoli intramontabili). Il risultato è un elenco sconfinato di film, per altro in continua espansione. Riportiamo i principali titoli.

Film Animati

A Christmas Carol (2009)

Aladdin (1992)

Aladdin e il re dei ladri (1996)

Alice nel Paese delle Meraviglie (1951)

Atlantis – Il ritorno di Milo (2003)

Atlantis – L’impero perduto (2001)

Bambi (1942)

Bambi 2 – Bambi e il grande principe della foresta (2006)

Basil l’investigatopo (1986)

Bianca e Bernie nella terra dei canguri (1990)

Biancaneve e i sette nani (1937)

Big Hero 6 (2014)

Bolt (2008)

Bongo e i tre avventurieri (1947)

Cenerentola (1950)

Cenerentola – Il gioco del destino (2007)

Cenerentola II – Quando i sogni diventano realtà (2002)

Chicken Little (2005)

Dinosauri (2000)

Doug – il film (1999)

Dumbo (1941)

Estremamente Pippo (2000)

Fantasia (1940)

Fantasia 2000 (2000)

Frozen (2013)

Frozen 2 (2019)

Gli aristogatti (1970)

Hercules (1997)

I Robinson – Una famiglia spaziale (2007)

I tre caballeros (1945)

Ice Age (2002)

Il Drago Recalcitrante (1941)

Il gobbo di Notre Dame (1996)

Il gobbo di Notre Dame II – Il segreto della campana (2002)

Il libro della Giungla (1967)

Il libro della giungla 2 (2003)

Il pianeta del tesoro (2002)

Il principe e il povero (1990)

Il Re Leone (1994)

Il ritorno di Jafar (1994)

In viaggio con Pippo (1995)

James e la pesca gigante (1996)

Koda, fratello orso (2003)

Koda, fratello orso 2 (2006)

La bella addormentata nel bosco (1959)

La Bella e la Bestia (1991)

La bella e la bestia – Un magico Natale (1997)

La carica dei 101 (1961)

La carica dei 101 II – Macchia, un eroe a Londra (2003)

La principessa e il ranocchio (2009)

La Sirenetta (1989)

La sirenetta – Quando tutto ebbe inizio (2008)

La sirenetta II – Ritorno agli abissi (2000)

La spada nella roccia (1963)

Le avventure dei Gummi (1985)

Le avventure di Bianca e Bernie (1977)

Le avventure di Ichabod e Mr. Toad (1949)

Le avventure di Winnie the Pooh (1977)

Le follie dell’imperatore (2000)

Le follie di Kronk (2005)

Leroy & Stitch (2006)

Lilli e il Vagabondo (1955)

Lilli e il vagabondo 2 – Il cucciolo ribelle (2001)

Lilo & Stitch (2002)

Lilo & Stitch 2: Che disastro, Stitch! (2005)

Lo scrigno delle sette perle (1948)

Milo su Marte (2011)

Mucche alla riscossa (2004)

Mulan (1998)

Mulan 2 (2005)

Oceania (2016)

Oliver & Company (1988)

Peter Pan (1953)

Phineas e Ferb: Il film – Nella seconda dimensione (2011)

Pimpi, piccolo grande eroe (2003)

Pinocchio (1940)

Planes (2013)

Planes 2 – Missione antincendio (2014)

Pocahontas (1995)

Provaci ancora Stitch! (2003)

Ralph spacca Internet (2018)

Ralph spaccatutto (2012)

Rapunzel (2010)

Rapunzel – Prima del sì (2017)

Raymond e la zucca magica (2007)

Red e Toby nemiciamici (1981)

Red e Toby nemiciamici 2 (2006)

Ritorno all’isola che non c’è (2002)

Robin Hood (1973)

Taron e la pentola magica (1985)

Tarzan (1999)

Tarzan & Jane (2002)

Tarzan 2 (2005)

Teacher’s Pet (2004)

The Brave Little Toaster Goes to Mars (1998)

The Brave Little Toaster to the Rescue (1999)

The Nightmare Before Christmas (1993)

The Simpsons – il film (2007)

Thumbelina – Pollicina (1994)

Topolino – Strepitoso Natale (2004)

Topolino e la magia del Natale (1999)

Topolino, Paperino, Pippo: I tre moschettieri (2004)

Trilli (2008)

Trilli e il grande salvataggio (2010)

Trilli e il segreto delle ali (2012)

Trilli e il tesoro perduto (2009)

Trilli e la nave pirata (2014)

Uno zoo in fuga (2006)

Valiant – Piccioni da combattimento (2005)

Winnie the Pooh – Nuove avventure nel Bosco dei Cento Acri (2011)

Winnie the Pooh – Ro e la magia della primavera (2004)

Winnie the Pooh alla ricerca di Christopher Robin (1997)

Winnie the Pooh e gli efelanti (2005)

Zio Paperone alla ricerca della lampada perduta (1990)

Zootopia (2016)

Disney+: Film “live action”

10 cose che odio di te (1999)

20000 leghe sotto i mari (1954)

Aladdin (2019)

Alice attraverso lo specchio (2016)

Alice in Wonderland (2010)

Angeli o quasi (1962)

Avatar (2009)

Cenerentola (2015)

Chi ha incastrato Roger Rabbit? (1988)

Diario di una schiappa (2010)

Doctor Dolittle 2 (2001)

Dumbo (2019)

Elliott, il drago invisibile (1971)

F.B.I. operazione gatto (1965)

Faccia a faccia (2000)

Flubber (1997)

Frankenweenie (2012)

Garfield: Il film (2004)

Glory Road – Vincere cambia tutto (2006)

Herbie il maggiolino sempre più matto (1974)

Ho trovato un milione di dollari (1994)

I Fantastici 4 e Silver Surfer (2007)

I Mattacchiorsi (2002)

I Muppets (2011)

Il computer con le scarpe da tennis (1969)

Il drago invisibile (2016)

Il fantasma del pirata Barbanera (1967)

Il gatto venuto dallo spazio (1978)

Il GGG – Il grande gigante gentile (2016)

Il giro del mondo in 80 giorni (2004)

Il miracolo della 34ª strada (1947)

Il mistero dei Templari (2004)

Il mistero delle pagine perdute (2007)

Il più bel gioco della mia vita (2005)

Il re leone (2019)

Il ritorno di Mary Poppins (2018)

Il sapore della vittoria – Uniti si vince (2000)

Imbattibile (2006)

Incredibile viaggio verso l’ignoto (1975)

Inspector Gadget (1999)

Inspector Gadget 2 (2003)

Into the Woods (2014)

Jack (1996)

John Carter (2012)

L’apprendista stregone (2010)

L’ultima tempesta (2016)

L’uomo più forte del mondo (1975)

La banda delle frittelle di mele (1975)

La banda delle frittelle di mele 2 (1979)

La bella e la bestia (2017)

La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera (1996)

La carica dei 102 (2000)

La maledizione della prima luna (2003)

Le avventure di Huck Finn (1993)

Le avventure di Rocketeer (1991)

Le cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio (2005)

Le cronache di Narnia – Il principe Caspian (2008)

Lo schiaccianoci e i quattro regni (2018)

Mai stata baciata (1999)

Maleficent (2014)

Mamma ho perso l’aereo (1990)

Mary Poppins (1964)

Missione tata (2005)

Mr. Magoo (1997)

Navigator (1986)

Nelle pieghe del tempo (2018)

Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo (2007)

Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma (2006)

Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar (2017)

Pollyanna (1960)

Pomi d’ottone e manici di scopa (1971)

Prince of Persia – Le sabbie del tempo (2010)

Quattro bassotti per un danese (1966)

Quattro cuccioli da salvare (1986)

Ritorno al bosco dei 100 acri (2018)

Saving Mr. Banks (2013)

Sister Act 2 (1993)

Sister Act: Una svitata in abito da suora (1992)

Splash – Una sirena a Manhattan (1984)

Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi (1989)

The Black Hole – Il buco nero (1979)

The Lone Ranger (2013)

Tomorrowland – Il mondo di domani (2015)

Tre scapoli e un bebè (1987)

Tron (1982)

Tron: Legacy (2010)

Turner e il «casinaro» (1989)

Tutti insieme appassionatamente (1965)

Tutto accadde un venerdì (1977)

Un amore tutto suo (1995)

Un maggiordomo nel Far West (1967)

Un papero da 1 milione di dollari (1971)

Un professore fra le nuvole (1961)

Un sogno una vittoria (2002)

Una ragazza, un maggiordomo e una lady (1977)

Tutto quella notte (1987)

Viaggio al centro della terra (1959)

Willow (1987)

Zanna Bianca – Un piccolo grande lupo (1991)

Zanna gialla (1957)

Il catalogo, non è solo notevole da un punto di vista meramente quantitativo, ma anche qualitativo: sono presenti i grandi classici degli anni ’60 (Quattro bassotti per un danese, F.B.I. Operazione Gatto o Il computer con le scarpe da tennis), degli anni ’70 (su tutti Elliott, il drago invisibile e la saga del Maggiolino Herbie), ’80 (Chi ha incastrato Roger Rabbit? o Navigator) e ’90 (Flubber o la trilogia di Mamma ho perso l’aereo), fino ad arrivare ai film più recenti (la già citata saga dei Pirati dei Caraibi, Avatar ed i recentissimi remake live dei grandi classici)

A questi si sommano anche oltre cento film prodotti negli anni per Disney Channel, il canale televisivo della casa di Topolino. In Italia sono diventati famosi solo recentemente, ma per questo canale sono usciti moltissimi titoli, principalmente rivolti a teenager, quali High School Musical e Hannah Montana.

Disney+: i prodotti Disney in esclusiva

Ovviamente l’elenco si andrà arricchendo di nuovi prodotti, alcuni dei quali espressamente pensati per il servizio di streaming. I principali titoli in esclusiva sono:

Noelle (2019), commedia fantastica a tema Natalizio con Anna Kendrick.

Lilli e il Vagabondo (2019), remake live action dell’omonimo classico Disney.

Flora e Ulisse (2020), film per la famiglia dove una ragazza adotta uno scoiattolo… dotato di superpoteri. Nel cast spiccano Alyson Hannigan e Ben Schwartz.

Secret Society of Second Born Royals (2020), film per ragazzi a tema fastascientifico contemporaneo.

Stargirl (2020), tatto dall’omonimo romanzo, narra la ricerca della propria identità di un timido adolescente che entra in contatto con una ragazza anticonvenzionale chiamata Stargirl.

Timmy Frana: Qualcuno ha Sbagliato (2020), ancora una volta tratto da un romanzo, il film narra la storia di Timmy, un ragazzino che gestisce un’agenzia investigativa insieme al suo socio immaginario, un orso polare di 800 chili.

Togo (2020), basato su una storia vera, narra la storia di Leonhard Seppala (Willem Dafoe) e Togo, il suo cane da slitta. I due dovranno raggiungere un isolato paese nella remota Alaska per salvare gli abitanti da una devastante epidemia.

Safety (2020), film drammatico basato su una storia vera, narra di Ray McElrathbey, uno studente universitario che cerca di crescere il fratellino di 11 anni senza rinunciare al proprio futuro scolastico e sportivo.

Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe (2020), film animato con i famosi personaggi di Phineas and Ferb.

Disney+: le serie TV

Nel remoto caso in cui gli elenchi di cui sopra non vi sembrassero abbastanza o semplicemente non siete amanti dei film e preferite le serie, non resterete certamente delusi. La maggior parte del palinsesto proviene sempre dall’ambito Disney Channel, per un totale di più di cinquemila puntate in totale. Fra i titoli più famosi ricordiamo High School Musical, Malcolm (commedia con il bravissimo Bryan “Breaking Bad” Cranston), i Muppets, Lizzie McGuire e Violetta.

L’offerta non può che ampliarsi ulteriormente e anche in questo caso sono molti i titoli in lavorazione:

Diary of a Female President (2020), narra la storia di un dodicenne americana di discendenza cubana, nella suo percorso verso la presidenza degli Stati Uniti.

Muppets Now (2020), nuovissima serie sui pupazzi più famosi del mondo.

Big Shot (2020), serie ambientata nel mondo del basket delle scuole superiore, si classifica a tutti gli effetti come teen drama.

High School Musical: The Musical: The Series (2019), nuova serie del fortunato franchise che ha lanciato Zac Efron e Vanessa Hudgens.

Lizzie McGuire (TBD), sequel della famosa serie di inizio 2000 con Hilary Duff, dovrebbe seguire la vita da adulta della protagonista. Il titolo è oggetto di molte speculazioni e non è ancora chiara la sua collocazione sulla piattaforma.

Alcune considerazioni a parte andrebbero fatte per Love, Simon (2021), serie adolescenziale ispirata all’omonimo film del 2018. A fronte dell’acquisizione della 20th Century Fox e dato il successo del film originale, Disney ha pensato bene di cavalcare l’onda e annunciare uno spin-off dedicato. Al momento però il futuro della serie non è chiara, in quanto i temi trattati potrebbero renderla più appetibile per Hulu, altra piattaforma che Disney controlla indirettamente. Questa scelta fa percepire l’attenzione che la casa di Topolino sta ponendo ai contenuti ed a evitare qualsiasi tema non adatto al mondo familiare (si veda anche l’incertezza su Marvel’s Agents of SHIELDS, come spiegato nell’articolo dedicato al mondo Marvel).

Disney+: i cartoni animati Disney

Anche il palinsesto delle serie animate è particolarmente ricco, con diverse decine di titoli. Un titolo di spicco è sicuramente I Simpson, ma sono notevoli anche grandissimi successi del passato come DuckTales e Gargoyles. Sono ovviamente presenti gli spin-off dei grandi successi del cinema, come le serie di Rapunzel, de La Sirenetta o Big Hero 6, solo per citare i principali.

A scuola con l’imperatore (2006)

Big Hero 6 – La serie (2017)

Bonkers (1993)

Cip & Ciop agenti speciali (1989)

Darkwing Duck (1991)

Doug (1996)

DuckTales (2016)

DuckTales – Avventure di paperi (1987)

Ecco Pippo! (1992)

Gargoyles (1994)

Gravity Falls (2012)

I Simpsons (1989)

Kim Possible (2002)

La sirenetta – Le nuove avventure marine di Ariel (1992)

Legend of the Three Caballeros (2018)

Lilo & Stitch: The Series (2003)

Mighty Ducks: The Animated Series (1996)

Phineas e Ferb (2008)

Rapunzel – La serie (2017)

The Book of Pooh (2001)

The Lion King’s Timon and Pumba (1995)

In arrivo ci sono poi diverse novità, citiamo le tre principali:

Cip e Ciop (2020): una nuova serie dedicata alle due peggiori pesti partorite dalle menti della Disney. La serie sarà composta da trentanove mini episodi da sette minuti.

Short Circuit (2020): simile al progetto SparkShorts della Pixar, Short Circuit è un contenitore/incubatore di idee dal team creativo Disney. Le proposte sono esposte agli creativi e, se selezionate, vengono prodotte. La seie consta di quattordici episodi.

Into the Unknown: Making Frozen 2 (TBD), è una serie che narrerà il dietro le quinte della produzione di un lungometraggio in casa Disney. Questa serie documentario cercherà di catturare i più interessanti dettagli del mastodontico lavoro che porta nei cinema film di grande successo.