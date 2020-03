Disney+ tutti i contenuti Marvel disponibili

Il 24 marzo 2020 arriva anche in Italia il nuovo servizio streaming video Disney+. Dopo il lancio del 12 novembre 2019 in Stati Uniti, Canada e Paesi Bassi, il servizio di streaming della “casa di Topolino” sbarca anche in Italia (insieme a Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Russia ed Irlanda) con il suo palinsesto ricco di film, serie TV, documentari e cartoni animati.

Disney+ Marvel

Il servizio è stato suddiviso in cinque aree tematiche principali: Disney, Pixar, Marvel, National Geographic e Star Wars. Facciamo quindi un approfondimento sui contenuti appartenenti all’area tematica della Marvel.

Film Marvel

Quando si parla di Marvel, il pensiero non può non andare ai film che, negli ultimi dieci anni, hanno sbancato ripetutamente il botteghino dei cinema. Disney+ fa sicuramente leva su questi blockbuster, che infatti saranno quasi tutti presenti:

Iron Man (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America – Il primo Vendicatore (2011)

The Avengers (2012)

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardiani della Galassia (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Captain Marvel (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Tutti i film - Disney, All Rights Reserved

All’appello mancano alcuni film di cui Disney ad oggi non è tornata in possesso dei diritti per la diffusione via streaming (si faccia riferimento al paragrafo sui Grandi assenti) e i seguenti tre grandi titoli, che anche negli USA non sono stati disponibili fin da subito:

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Black Panther dovrebbe essere aggiunto il 4 marzo, quindi possiamo aspettarci di vederlo nel palinsesto italiano fin da subito, mentre gli altri due prodotti saranno aggiunti rispettivamente il 25 giugno e il 29 luglio negli USA. Disney+ Italia ha dichiarato che cercherà sempre di garantire la contemporaneità delle uscite e quindi non ci aspettiamo ritardi in tal senso.

Serie TV e documentari Marvel

Le serie TV stanno sicuramente vivendo un periodo molto felice e non stupisce che molti progetti avviati da Disney si siano quindi concentrati su questo tipo di prodotti. Oltre a recuperare le seguenti serie:

Agent Carter (2015)

Inhumans (2017)

Runaways (2017)

WandaVision - Disney, All Rights Reserved

Sono infatti state annunciate le seguenti nuove serie Marvel:

The Falcon and the Winter Soldier (2020)

WandaVision (2020)

Loki (2021)

Hawkeye (2021)

She-Hulk (TBD)

Moon-Knight (TBD)

Ms. Marvel (TBD)

Se già la tabella di marcia non vi sembrasse abbastanza aggressiva, si affiancheranno a queste serie anche alcuni documentari:

Marvel’s Hero Project (2019), narra le storie di ragazzi che, attraverso le loro azioni, stanno cercando di avere un impatto positivo sulla società; dei veri e propri eroi di tutti i giorni.

Marvel’s 616 (TBD), documentario antologico che esplorerà le relazioni fra l’immaginario mondo Marvel raccontato dai fumetti e dai film, ed il mondo reale.

Marvel’s Storyboards (TBD), serie condotta dal Responsabile creativo della Marvel, Joe Quesada, e tratterà argomenti quali le origini delle storie e come raccontarle; un vero e proprio dietro le quinte dei processi creativi del La Casa delle Idee (uno dei più famosi soprannomi della Marvel).

Loki - Disney, All Rights Reserved

Cartoni Animati Marvel

E’ ricchissimo anche il palinsesto animato. Pur essendo meno famoso in Italia, è andato espandendosi moltissimo a partire dagli anni ’90 e si è molto arricchito negli ultimi anni. Sono presenti anche alcuni recuperi storici importanti, come ad esempio Spider-woman del 1979.

Spider-Woman (1979)

Spider-Man (1981)

Spider-Man e i suoi fantastici amici (1981)

Insuperabili X-Men (1992)

Fantastic Four (1994)

Iron Man (1994)

Spider-Man (1994)

The Incredible Hulk (1996)

Silver Surfer (1998)

Avengers (1999)

Spider-Man Unlimited (1999)

X-Men: Evolution (2000)

Fantastic Four: World’s Greatest Heroes (2006)

Iron Man: Armored Adventures (2008)

Wolverine and the X-Men (2009)

The Superhero Squad Show (2009)

Avengers – I più potenti eroi della Terra (2010)

Ultimate Spider-Man (2012)

Avengers Assemble (2013)

Hulk and the Agents of S.M.A.S.H. (2013)

Marvel’s Iron Man & Hulk: Heroes United (2013)

Guardians of the Galaxy (2015)

Ant-Man (2017)

Rocket & Groot (2017)

Spider-Man (2017)

Marvel Rising: Initiation (2018)

Marvel Rising: Secret Warriors (2018)

Marvel Rising: Battle of the Bands (2019)

Marvel Rising: Chasing Ghosts (2019)

Marvel Rising: Heart of Iron (2019)

Rocket & Groot - Disney, All Rights Reserved

A quest’elenco va poi aggiunto un nuovo contenuto originale esclusivo annunciato per metà del 2021, cioè Marvel’s What If… Tratto dagli omonimi fumetti, presenterà universi alternativi a quelli noti, dove una scelta (o il caso) hanno prodotto risultati inattesi ed una nuova realtà.

I grandi assenti Marvel su Disney+

Una domanda che spesso ci si pone è: che cosa NON ci sarà su Disney+?

Per quel che concerne i film MCU la lista comprende:

L’incredibile Hulk (2008)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Spider-Man: Far from Home (2019)

A l di fuori del mondo MCU, vanno aggiunti: Spider-Man: Un nuovo universo (2018) e tutti i vecchi film di Spider-Man (sia la trilogia originale con Tobey Maguire, sia quella “Amazing” con Andrew Garfield).

In generale questo comportamento riguarda i film per i quali Disney ha ceduto i diritti dei personaggi e la produzione si è svolta al di fuori dei Marvel Studios. Negli USA non sono presenti nemmeno i film relativi ai Fantastici 4 e agli X-Men, mentre in alcuni paesi questi sono disponibili. E’ evidente che in questo caso c’è la volontà di allargare quanto più possibile il palinsesto, ma la situazione può variare da paese a paese, a seconda si come sono stati venduti i diritti di streaming.

Fra gli assenti assicurati ci sono sicuramente tutte le serie originali Netflix (Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, The Punisher, The Defensers e l’inguardabile Iron Fist). Oltre a non avere i diritti di streaming, Disney+ sembra avere restrizioni molto forti concernenti l’eventuale creazione di nuovi contenuti centrati su questi personaggi. Stessa sorte per Cloak & Dagger (in Italia su Amazon Prime), cancellata dopo due stagioni e dimenticata nonostante le petizioni online dei fan.

Ultimo grande assente potrebbe essere Marvel’s Agents of Shields. Sulla fortunata serie (che quest’anno vedrà realizzata la settima ed ultima stagione) non è facile trovare notizie. Alcune stagioni sono state disponibili per qualche tempi in alcuni paesi, ma sono state poi rimosse, ufficialmente per via dei contenuti non in linea con le policy Disney+. Vedremo cosa succederà in Italia, dove la serie è comunque disponibile su Netflix.