Disney+ Star Wars: tutti i contenuti disponibili

Il 24 marzo 2020 arriva anche in Italia il nuovo servizio streaming video Disney+. Dopo il lancio del 12 novembre 2019 in Stati Uniti, Canada e Paesi Bassi, la casa di Topolino sbarca in Italia (insieme a Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Russia ed Irlanda) con il suo palinsesto ricco di film, serie TV, documentari e cartoni animati. Il servizio è stato suddiviso in cinque aree tematiche principali: Disney, Pixar, Marvel, National Geographic e Star Wars. Facciamo quindi un approfondimento sui contenuti appartenenti all’area tematica di Star Wars. Scopriamo quali saranno i contenuti per Disney+ Star Wars.

Star Wars Film

Episodio IX - Disney, All Rights Reserved

Disney ha confermato che tutti i film di Star Wars saranno resi disponibili sulla piattaforma nell’arco del primo anno. Oltre ai nove episodi della saga, saranno presenti anche i due film monografici ed il lungometraggio animato Star Wars: The Clone Wars, che ha fatto da pilota all’omonima serie.

Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999)

Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni (2002)

Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith (2005)

Guerre stellari (1977)

L’Impero colpisce ancora (1980)

Il ritorno dello Jedi (1983)

Star Wars – Il risveglio della Forza (2015)

Star Wars – Gli ultimi Jedi (2017)

Star Wars: L’ascesa di Skywalker (2019)

Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Solo: A Star Wars Story (2018)

Star Wars: The Clone Wars (2008)

Come avranno notato i più attenti, al momento non ci sono notizie sul recupero dei film sugli Ewoks, L’avventura degli Ewoks (1984) e Il ritorno degli Ewoks (1985).

Star Wars serie

The Clone Wars - Disney, All Rights Reserved

Molto ricco il palinsesto delle serie, che recupera praticamente tutti i prodotti di animazione usciti dopo l’anno 2000. Ancora una volta non sembrano essere recuperate le due serie degli anni ’80 Droids Adventures (1985) e Ewoks (1985). Da notare che per The Clone Wars la settima ed ultima stagione è un’esclusiva Disney+ (data di uscita negli USA 21 febbraio 2020).

Star Wars Blips (2017)

Star Wars: The Clone Wars (2008)

Star Wars: Forces of Destiny (2017)

Star Wars Rebels (2014)

Star Wars Resistance (2018)

LEGO Star Wars: All-Stars (2018)

LEGO Star Wars: Droid Tales (2015)

LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures (2016)

LEGO Star Wars: The New Yoda Chronicles (2014)

LEGO Star Wars: The Resistance Rises (2016)

Star Wars live action

The Mandalorian - Disney, All Rights Reserved

All’ offerta di contenuti “vecchi” si aggiungono ben tre serie live action ideate e realizzate proprio per Disney+:

The Mandalorian (2019), punta di diamante del rilascio Disney+, è stato il programma più visto (via piattaforme di streaming) in USA di dicembre 2019, battendo anche The Witcher per Netflix. Il successo è stato tale che già si mormora di ulteriori quattro stagioni.

Serie senza titolo su Cassian Andor (TBD), Rogue One (2016) è stato un ottimo successo al botteghino e il personaggio di Cassian Andor è stato individuato come il personaggio più adatto per uno spin-off sotto forma di serie. Non ci sono molti dettagli, ma è noto che il genere sarà spionistico-thriller.

Serie senza titolo su Obi-Wan Kenobi (TBD), da sempre uno dei personaggi più amati della saga, il maestro Jedi è richiesto a gran voce dai fan che vogliono sapere tutto della sua storia fra episodio tre ed episodio quattro. A dicembre è stato confermato che Ewan McGregor riprenderà il ruolo interpretato nei primi tre episodi.