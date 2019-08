Disney, quattro bellissime statue prodotte da Enesco

Enesco ha deciso di proporre una serie di statue in resina altamente dettagliate e dai colori sgargianti tratte dai maggiori successi come Aladdin, The Lion King, The Little Mermaid.

Il panorama Disney prima del mondo Marvel era già popolato da svariate proposte legate ai Classici dell'animazione. Enesco ha deciso di proporre una serie di statue in resina altamente dettagliate e dai colori sgargianti tratte dai maggiori successi come Aladdin, The Lion King, The Little Mermaid. Cosa c'e' di interessante? il prezzo…e la qualità! Andiamo a vederle nel dettaglio. Jafar from Aladdin Jafar, il più grande nemico di Aladin, sembra davvero formidabile in questo prodotto il cui design appartiene a Jim Shore. I suoi disegni fluttuanti e incisi sul mantello rendono il cattivo ancora più minaccioso. Da notare il serpente attorcigliato attorno al suo indumento che finisce dritto nel suo mantello assieme alla tigre blu della caverna, la paura incontra la moda. La statua sarà alta circa 23 cm ed attualmente è disponibile su Sideshow al prezzo di 75$ con uscita stimata a Gennaio 2020 Aladdin Group Hug Dal momento in cui è uscito dalla bottiglia, Il Genio della lampada ha fatto l'impossibile conquistandosi il cuore degli spettatori. In questa statua il cast di personaggi principali si stringe in un forte abbraccio in cui Aladdin non avrebbe mai pensato di trovarsi all'inizio del film. La statua sarà alta circa 20 cm ed attualmente è disponibile su Sideshow al prezzo di 100$ con uscita stimata a Gennaio 2020 Simba and Nala Snuggling In questa statua si percepisce la tenerezza e l'amore tra Simba e Nala, amici d'infanzia che si ritrovano dopo tanto tempo innamorandosi. Anche in questo caso il design di Jim Shore emerge dai colori e decorazioni presenti sul manto dei due leoni. La statua sarà alta circa 13 cm ed attualmente è disponibile su Sideshow al prezzo di 75$ con uscita stimata a Gennaio 2020 Lion King Stacked Characters Hakuna Matata, ecco cosa proverete se state per acquistare questa statuetta di Enesco. I soggetti di questa statua sono un giovane Simba più altri amici che formano una torre sopra il dorso del simpaticissimo (e puzzolentissimo) Pumba. La statua sarà alta circa 13 cm ed attualmente è disponibile su Sideshow al prezzo di 75$ con uscita stimata a Gennaio 2020