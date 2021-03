Disney+: tutte le novità di aprile 2021

Disney+ continua a offrire nuovi prodotti originali anche per questo aprile 2021 e tra gli arrivi principali non possiamo non citare la seconda stagione di Solar Opposites e il film acclamato ai Golden Globe Nomadland. Vediamo insieme, dunque, tutte le novità in arrivo su Disney+ a marzo considerando che da oggi, 23 febbraio 2021, il canale Star è ufficialmente arrivato nella piattaforma di streaming di Disney.

Le novità su Star

Iniziamo con le novità in arrivo su Star:

Criminal Minds – Stagioni 1-14

Uscita: dal 2 aprile (manca solo la quindicesima stagione andata in onda nel 2020)

Jason Gideon lavora con una squadra d’elite di profiler dell’FBI, l’Unità di Analisi Comportamentale, in questo drama poliziesco che si concentra sui criminali piuttosto che sui loro crimini.

Ancora in convalescenza in seguito a un esaurimento nervoso provocato da un caso precedente, Gideon si fa aiutare da un eclettico gruppo di membri della squadra incaricati di elaborare profili psicologici e comportamentali per entrare nelle menti criminali più contorte del Paese.

Narciso Nero

Uscita: dal 16 aprile

Narciso Nero è una serie FX basata sul romanzo best-seller di Rumer Godden. Mopu, Himalaya, 1934. Un remoto palazzo in cima alla scogliera, un tempo noto come la “Casa delle Donne”, nasconde diversi segreti oscuri. Quando le giovani suore di St. Faith tentano di stabilire qui la loro missione, i cupi misteri del posto risvegliano desideri proibiti che sembrano destinati a far ripetere una terribile tragedia. Durante gli ultimi anni del dominio britannico in India, l’ambiziosa e giovane suora Suor Clodagh guida una missione in una parte remota dell’Himalaya. Il palazzo di Mopu è stato donato dal generale Toda Rai, che spera che le Suore di St. Faith liberino la “Casa delle Donne” dagli infelici ricordi legati alla sua defunta sorella, Srimati.

Sebbene Clodagh ignori gli avvertimenti dell’agente corrotto del generale, il signor Dean, l’isolamento e la malattia si faranno sentire e la volubile Suor Ruth sarà più condizionata delle altre dall’atmosfera inquietante del palazzo. Mentre passato e presente si fondono, l’arrivo del giovane generale Dilip Rai fa esplodere dei desideri repressi che potrebbero sfociare in uno scontro fatale.

Nomadland

Uscita: 30 aprile

Parti per un viaggio nell’America occidentale con Nomadland, l’acclamato film di Chloé Zhao vincitore ai Golden Globe nelle categorie Miglior film drammatico e Miglior regia. Nomadland è interpretato dalla due volte vincitrice dell’Academy Award Frances McDormand, dal candidato all’Academy Award David Strathairn, e dai veri nomadi Swankie, Bob Wells e Linda May, i quali sono apparsi nell’acclamato libro di Jessica Bruder Nomadland. Un racconto d’inchiesta (edito in Italia da Edizioni Clichy), adattato per lo schermo da Chloé Zhao.

Nomadland è incentrato su Fern (McDormand) che, dopo il collasso economico di una città aziendale nel Nevada rurale, carica i bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna.

Le altre novità

Il padre della sposa 1 e 2 – Dal 2 aprile

Bob's Burgers – Stagioni 1-9 – Dal 9 aprile – La serie animata arriva su Disney+. Per il momento ci sono le prime nove stagioni, la decima probabilmente verrà pubblicata più avanti.

Solar Opposites – Stagione 2 – Dal 9 aprile – La serie animata dal co-creatore di Rick & Morty guadagna già un'ondata di nuovi episodi.

Fosse/Verdon – Miniserie – Dal 16 aprile – Racconta la storia professionale e d'amore tra Gwen Verdon – considerata la più grande ballerina di Broadway di tutti i tempi – e Bob Fosse – coreografo, ballerino e visionario regista (Cabaret, All that Jazz).

X-Files – Voglio Crederci – Dal 16 aprile – Il secondo lungometraggio dedicato alla serie TV sci-fi di Chris Carter.

Grown-ish – Stagioni 1-2 – Dal 23 aprile – Segui Zoey Johnson mentre inizia il college e intraprende un esilarante viaggio verso l'età adulta.

La forma dell'acqua – Dal 23 aprile – Dal maestro della narrazione, Guillermo del Toro, arriva La Forma dell'Acqua, una favola ultraterrena ambientata intorno al 1962 sullo sfondo dell'America della Guerra Fredda.

Signs – Dal 23 aprile – Il celebre film di M. Night Shyamalan con Mel Gibson.

Le novità su Disney+

Ecco, invece, le novità su Disney+:

Mira, Royal Detective

Uscita: dal 2 aprile

Ambientata nella terra immaginaria di Jalpur, la serie segue la coraggiosa e intraprendente Mira, una comune cittadina che viene nominata detective reale dalla regina. Insieme al suo amico principe Neel, un abilissimo inventore, alla creativa cugina Priya e ai comici mangusta Mikku e Chikku, Mira non si fermerà davanti a nulla per risolvere un caso.

Ogni episodio presenta due storie di 11 minuti piene di musica e danza che mostrano Mira che utilizza il pensiero critico e il ragionamento deduttivo per aiutare la sua famiglia, gli amici e tutta la comunità.

Cambio di direzione

Uscita: dal 16 aprile

Dopo essere stato estromesso dalla NCAA, un coach di basket al quale saltano facilmente i nervi, riceve una seconda possibilità quando gli viene offerto l’incarico di allenare in un liceo femminile. Impara presto che per allenare le giocatrici adolescenti serve empatia e emotività, concetti estranei allo stoico Coach Korn (John Stamos).

Mentre impara a fare squadra con le sue giocatrici, Marvyn inizia a trasformarsi nella persona che ha sempre sperato di essere. Le ragazze imparano a prendersi maggiormente sul serio, trovando il loro equilibrio sia in campo che fuori.

I segreti delle balene

Uscita: dal 22 aprile

In occasione della Giornata della Terra arriva su Disney+ I segreti delle balene, la nuova serie in quattro parti targata National Geographic. Prodotta dal regista premio Oscar e ambientalista James Cameron e narrata nella versione originale dalla pluripremiata attrice e ambientalista Sigourney Weaver, la serie si avventura in profondità nel mondo delle balene per testimoniarne le straordinarie capacità di comunicazione e le intricate strutture sociali, raccontando la vita e l’amore dalla loro prospettiva.

I segreti delle balene mostra questi esemplari mentre stringono amicizie per tutta la vita, insegnano ai loro piccoli l’eredità del clan e le tradizioni e soffrono profondamente per la perdita dei loro cari. Girato nel corso di 3 anni in 24 località del mondo, questo viaggio epico insegna come le balene siano molto più complesse e simili a noi di quanto si sia mai immaginato. Una storia intima di cui in pochissimi hanno avuto la fortuna di essere testimoni… fino ad ora.

Le altre novità

National Geographic: Paradisi Inesplorati – Dal 16 aprile – National Geographic: Paradisi Inesplorati conduce gli spettatori verso un ritiro ideale, trasportandoli in una vasta gamma di colorati e rilassanti angoli del mondo.

The Story of God con Morgan Freeman – Dal 23 aprile – The Story of God con Morgan Freeman cerca di capire come la religione si sia evoluta nel corso della civiltà e, a sua volta, come la religione abbia plasmato l'evoluzione della società.

Marvel Studios Assembled: il dietro le quinte di The Falcon and The Winter Soldier – Dal 30 aprile – In Marvel Studios Assembled: il dietro le quinte The Falcon and The Winter Soldier, scoprirete tutto quello che c'è da sapere sulla realizzazione di questa serie ambiziosa e diretta

Palle al balzo: Dodgeball – Senza data

Africa: Meraviglie nascoste – Senza data

Il Mistero degli squali – Senza data

Ricominciare a vivere – Senza data