Disney+: tutte le novità di novembre

La piattaforma di streaming Disney+ ha da poco annunciato tutti i nuovi contenuti che verranno aggiunti nel corso del mese di settembre. Tra questi spicca assolutamente la seconda stagione di The Mandalorian, Nuvole e il cinema d’autore tutto italiano, ma in realtà vi sono anche tante interessanti novità, nuove stagioni e classici intramontabili Disney.

Le uscite Disney+ di novembre 2020

Stunt: il cinema italiano fra le uscite Disney+ arrivano Bud Spencer e Terence Hill!

Dopo il cinema di Benigni e Troisi e quello di Aldo, Giovanni e Giacomo un altro mitico duo del cinema italiano troverà casa sulla piattaforma Disney. A partire dal 27 novembre Disney+ accoglierà tre memorabili e amatissime pellicole della filmografia di Bud Spencer e Terence Hill.

Altrimenti ci Arrabbiamo

Banana Joe

Io Sto con gli Ippopotami

I Cavalieri di Castelcorvo – dal 6 novembre, 3 episodi a settimana

Girata tra Roma e alcuni dei più caratteristici borghi del Lazio, questa nuova produzione nel segno dell’avventura avrà per protagonisti i due fratelli Riccardo e Giulia, rispettivamente di 11 e 13 anni che, a causa degli impegni di lavoro dei genitori, dovranno trasferirsi a Castelcorvo dalla zia Margherita per frequentare la scuola. Una volta giunti li, i ragazzi conosceranno gli altri due protagonisti della serie, Matteo e Betta, due coetanei del posto ritenuti outsider per via delle loro stranezze. Insieme, i quattro ragazzi affronteranno una serie di prove e scopriranno che Castelcorvo non è quello che sembra: misteriosi enigmi, chiavi magiche e un gioco da tavolo che sembra vivere di vita propria, streghe e luoghi al di fuori del tempo e dello spazio dove ogni desiderio infantile viene realizzato in cambio però di qualcosa di oscuro. Riccardo, Giulia, Betta e Matteo stringono un patto e fanno un giuramento: saranno i Cavalieri di Castelcorvo per salvare i bambini rapiti dalla temibile ‘Stria. Inizia cosi un’emozionante impresa, una caccia che si svolge tra le stradine e le campagne di Castelcorvo, un paesino dove la tranquillità è solo un’illusione. I quattro protagonisti si ritroveranno a vivere una straordinaria avventura e allo stesso tempo a confrontarsi con i problemi tipici della loro età, a partire dalle incomprensioni con gli adulti fino ad arrivare ai primi dilemmi amorosi.

Black Beauty: Autobiografia di un Cavallo – dal 27 novembre

In questa moderna rivisitazione del classico senza tempo di Anna Sewell seguiamo Black Beauty, un cavallo selvaggio nato libero nel West americano. Presa e allontanata dalla sua famiglia, Beauty viene portata alle scuderie di Birtwick Stables dove incontra una vivace adolescente, Jo Green, Beauty e Jo creano un legame indissolubile che porta Beauty ad affrontare i diversi capitoli, le sfide e le avventure della sua vita.

Marvel 616 – dal 20 novembre

Marvel 616 esplorerà la ricca eredità Marvel. Ogni documentario, infatti, approfondisce gli intrecci tra narrazione, cultura pop e fandom dell’Universo Marvel. Gli episodi di questa serie antologica affronteranno argomenti che raccontano di tutti gli artisti, uomini e donne, che hanno contribuito al successo della Marvel nel mercato internazionale, gettando le basi di quello che oggi è il MCU al cinema e in TV. Marvel 616 è prodotta da Marvel New Media insieme a Supper Club. Tra i produttori esecutivi troviamo nomi eccellenti della storia della casa editrice come Joe Quesada, Shane Rahmani e Stephen Wacker.

Noelle – dal 27 novembre

Nella commedia natalizia di Disney+ Noelle, la figlia di Kris Kringle e piena di spirito

natalizio e divertimento, ma desidera fare qualcosa di “importante” come il suo amato fratello Nick, che prenderà il posto del padre questo Natale. Quando Nick sta per crollare come un biscotto di pan di zenzero per tutta la pressione, Noelle gli suggerisce di prendersi una pausa e di andarsene… ma quando lui non torna, Noelle deve ritrovare suo fratello e portarlo indietro in tempo per salvare il Natale.

La Vera Storia di The Right Stuff: Uomini Veri – dal 20 novembre

Nel 1961, la NASA invio con successo i suoi primi astronauti nello spazio, ripristinando la fiducia del mondo nel programma spaziale statunitense. Ora, quasi sei decenni dopo, lo spirito umano per l’esplorazione rimane appassionato come sempre, La Vera Storia di The Right Stuff: Uomini Veri risale agli inizi, quando i primi astronauti della Nazione – noti come Original Mercury 7 – divennero eroi da un giorno all’altro durante l’era della corsa allo spazio.

Dopo la serie di Disney+ e National Geographic The Right Stuff: Uomini veri, il cui finale di stagione sarà disponibile sulla piattaforma dal 20 novembre, arriva La Vera Storia di The Right Stuff: Uomini Veri, un nuovo documentario del regista vincitore dell’Emmy e del Peabody Award, Tom Jennings (Apollo: Missions to the Moon, Challenger Disaster: Lost Tapes), basato sull’omonimo bestseller di Tom Wolfe. Jennings usa il suo stile di narrazione in prima, persona per creare un racconto avvincente del programma della NASA Project Mercury, che ha rivoluzionato il ruolo dell’America nell’esplorazione dello spazio.

Raccontato dal punto di vista di Wolfe e attraverso le prospettive degli astronauti di Mercury, lo speciale di due ore catapulta gli spettatori alla fine degli anni ’50 e racconta la straordinaria storia che ha ispirato le future generazioni di appassionati dello spazio, Libero dalle moderne narrazioni e dalle interviste, La Vera Storia di Right Stuff: Uomini Veri, intreccia notizie d’archivio e servizi radiofonici, registrazioni audio di missioni NASA appena trasferite e inedite, e materiale raro e mai visto prima per far immergere gli spettatori in uno dei periodi più drammatici e tenaci della storia americana.

Il Meraviglioso Mondo di Topolino – dal 18 novembre

Il meraviglioso mondo di Topolino mette in scena le simpatiche, avventurose e comiche bizzarrie di Topolino e dei suoi migliori amici – Minni, Paperino, Daisy, Pippo e Pluto – che intraprendono le più grandi avventure vissute finora, destreggiandosi tra gli imprevisti di un mondo selvaggio e bizzarro in cui la magia Disney rende possibile l’impossibile. La serie viene dal team di creatori di Topolino, la serie di cortometraggi animati targata Disney Channel vincitrice degli Emmy Awards. L’artista e regista vincitore di un Emmy Award, Paul Rudish è il produttore esecutivo e supervising director e il compositore nominato all’Emmy Award, Christopher Willis, ha realizzato la musica per questa serie. Ogni cortometraggio della durata di sette minuti è pieno di comicità, ambientazioni moderne, storie senza tempo, musica nuova e l’inconfondibile e premiato stile artistico classico dei corti Topolino.

Ecco i Muppets – dal 6 novembre

Ecco i Muppets è la prima serie originale di Muppet Studio per Disney+. Nella stagione composta da sei episodi, Scooter si affretta a rispettare i tempi di consegna e a caricare in streaming la nuovissima serie targata Muppets. Gli episodi devono uscire ora e lui avrà bisogno di superare qualsiasi ostacolo, distrazione e complicazione che gli altri Muppet gli dovessero causare. Traboccanti di spontanea follia, con sorprendenti guest star e con più rane, maiali, orsi (e quant’altro) di quanto sia consentito dalla legge, i Muppet si scatenano in Ecco i Muppets con quel tipo di assurdità sorprendente e di divertimento caotico che li ha resi famosi. Dagli esperimenti stravaganti con il dottor Bunsen Honeydew e Beaker ai consigli di vita della favolosa Miss Piggy, ogni episodio è ricco di segmenti esilaranti, condotte dai Muppet, che mostrano ciò che i Muppet sanno fare meglio.

C’era Una Volta – tutte e 7 le Stagione dal 20 novembre

Un ragazzo contatta la madre, da tempo perduta, che lo ha dato in adozione e la convince a seguirlo a Storybrooke, nel Maine, dove i personaggi delle fiabe che abitano la città sono intrappolati da una regina cattiva.

LEGO Star Wars Christmas Special – dal 17 novembre

LEGO Star Wars Christmas Special è una celebrazione allegra e gioiosa della saga degli Skywalker, ambientata dopo gli eventi dell’episodio 9, in cui ritroveremo in un viaggio nello spazio e nel tempo tutti gli eroi e i cattivi più rappresentativi, che si contrapporranno ai preparativi e allo spirito della festa in corso.

La storia inizia nel Giorno della Vita: tutti nella galassia stanno festeggiando, mentre Rey vuole partire in missione con BB-8 per trovare un tempio Jedi che appare solo in quel giorno speciale. Rey intende acquisire la saggezza all’interno del tempio e trasmettere le tradizioni e gli insegnamenti Jedi ai suoi amici.

Dal tempio, Rey intraprende un’epica avventura attraverso il tempo, rivivendo i momenti più amati della saga di Star Wars. Incontrerà un giovane e impressionabile Luke Skywalker e si scontrerà con Darth Vader e l’Imperatore. Nella sua folle corsa attraverso le linee temporali, si imbatterà nei personaggi principali della galassia, tra cui Obi-Wan, Anakin, Yoda, Han Solo, Kylo Ren, Il Mandaloriano e il Bambino.

Intanto, sulla Millennium Falcon, Finn, Poe, Clube, R2-D2, C-3PO, D-O e gli altri amici di Rey cercano di organizzare la migliore festa del Giorno della Vita che si sia mai vista! Nello spirito dei classici film di Natale, la stacanovista Rey riuscirà a uscire dal tempio e tornare in tempo ai festeggiamenti per il Giorno della Vita con i suoi amici per cogliere il vero significato della festa?

Frozen – Le Avventure di Olaf – dal 6 novembre

È il primo Natale da quando i cancelli del regno sono stati riaperti e Anna ed Elsa danno una festa per tutta Arendelle. Quando i cittadini inaspettatamente vanno via per dedicarsi alle loro tradizioni natalizie, le sorelle si rendono conto di non avere tradizioni familiari. Olaf si propone di cercare le migliori tradizioni per tutto il regno

e salvare il primo Natale delle sue amiche.

L’era Natale – dal 6 novembre