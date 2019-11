Disney Villainous e Lucca Comics&Games: la nostra visita allo stand

La nostra visita allo stand di Ravensburger dedicato a Disney Villainous, il gioco da tavolo che ha per protagonisti i Cattivi Disney.

Dopo aver affrontato il tema della vittoria del premio Gioco dell’Anno 2019 durante l’intervista con Andrea Miani, Product Manager Games Italy and Spain di Ravensburger, la nostra visita agli stand che Ravensburger ha approntato in occasione di Lucca Comics & Games 2019 è continuata con una particolare attenzione all’area dedicata al secondo acclamato titolo che Ravensburger ha pubblicato recentemente: Disney Villainous.

Per chi ancora non lo conoscesse, Disney Villainous è il gioco da tavolo che riesce a stravolgere completamente il punto di vista che gli appassionati hanno sugli eroi e gli antagonisti del mondo Disney, grazie a un card game realizzato con ottimi componenti e dalla profondità strategica non banale. Questo titolo è infatti adatto sia ai giocatori esperti sia a chi vuole iniziare a scoprire il mondo del gioco “moderno”, staccandosi dai grandi classici con un prodotto accattivante ma non troppo complesso.

Allo stand dedicato a Disney Villainous c'era Ursula ad accoglierci...

In Disney Villainous, vincitore sarà colui che per primo raggiungerà l’obiettivo principale del proprio Cattivo, facendosi aiutare dai giusti Alleati, sfoderando i propri Poteri speciali e sconfiggendo gli Eroi che gli altri giocatori gli scaglieranno contro.

Lo stand dedicato a Disney Villainous si presenta subito accattivante, con una bella scenografia raffigurante l’antro di un castello, addobbato con i ritratti dei Cattivi Disney presenti nel gioco. Il fatto che ad accogliere i visitatori ci fossero alcuni dei personaggi stessi, come Ursula la strega dei mari o l’affascinante Maleficent, non poteva non ottenere il suggestivo scopo di immergere maggiormente nel mondo del gioco tutti i curiosi o gli appassionati che si sono recati allo stand per partecipare a qualche partita di prova sui numerosi tavoli a disposizione. ... e Maleficar le dava man forte!

Il coinvolgimento degli astanti è stato sicuramente catturato, grazie anche alla bontà del gioco in questione, e sono state davvero molte le persone che si sono succedute durante questi primi due giorni di fiera per cimentarsi in una sfida all’ultima cattiveria.

Lo stand di Villainous è ubicato nel padiglione Carducci, dove potrete sia provare “sul campo” il prodotto grazie alle sessioni di gioco organizzate dai dimostratori a disposizione per spiegare ogni dettaglio del prodotto sia acquistarlo negli stand limitrofi.