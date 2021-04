Disneyland Avengers Campus: tutte le informazioni

Disney Parks, Experiences and Products ha appena presentato l’Avengers Campus, una nuova zona tematica situata all’interno del Disney California Adventure, dedicata alla scoperta, al reclutamento e all’addestramento della prossima generazione di Supereroi, in apertura il 4 giugno 2021.

Ken Potrock, presidente di Disneyland Resort, ha dichiarato di essere entusiasta di accogliere gli ospiti all’interno di questa nuova zona tematica, dove i membri del cast si uniranno agli ospiti di tutte le età per aiutarli a trovare i loro super poteri e creare ricordi speciali.

L’Avengers Campus riunisce i più potenti eroi della Terra per il bene comune ed è composta da diversi luoghi, ciascuno ospitato da un diverso Vendicatore per condividere i propri poteri, tecnologie e conoscenze unici con le reclute.

Nella prima area, chiamata Worldwide Engineering Brigade (abbeviata WEB), Tony Stark ha riunito un incredibile gruppo di brillanti menti come Peter Parker, dediti allo sviluppo di nuove tecnologie che equipaggiano le persone comuni per diventare supereroi come i Vendicatori. E sarà proprio al WEB dove gli ospiti potranno sperimentare il nuovissimo WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure, la prima attrazione Disney amichevole Spider-Man di quartiere.

Tom Holland riprenderà il ruolo di Peter Parker e la nuova attrazione promette divertimento per tutta la famiglia attraverso un’avventura ricca di azione, che invita gli ospiti a mettere alla prova le loro abilità di lanciatore di ragnatele. Utilizzando una tecnologia innovativa che è stata adattata specificamente per questa attrazione, gli ospiti collaboreranno con Spidey nell’intento di catturare gli Spider-Bot andati fuori controllo.

Sarà presente anche la cittadella de I Guardiani della Galassia con l’attrazione Mission: BREAKOUT!, già aperta all’interno del parco nel 2017 e che continuerà a rendere gli ospiti protagonisti nel salvataggio della loro banda cosmica preferita.

Vi sarà, ovviamente, anche il Quartier Generale dei Vendicatori, completo di Quinjet sul tetto, che offrirà agli ospiti l’opportunità di vedere alcuni dei loro eroi preferiti, come Capitan America, Black Panther o Black Widow. Infatti, in tutto l’Avengers Campus, i Supereroi prendono vita in modi più eccitanti che mai: da Spider-Man che sfida la gravità mentre si aggira per i tetti del WEB; alle guardie del corpo di Black Panther che impartiscono la loro saggezza alle reclute e condividono il senso di cosa significhi essere un membro di questa guardia reale d’élite. Anche Okoye, la loro leader, debutta per la prima volta in un parco Disney.

E non lontano dal quartier generale dei Vendicatori, gli ospiti possono esplorare le rovine ricoperte di vegetazione di un antico santuario e apprendere misteriosi segreti dal Dottor Strange, che addestrerà le reclute nelle vie delle arti mistiche dando vita a questo antico santuario con potenti incantesimi.

E se qualcuno avesse appetito, potrà visitare la Pym Test Kitchen e i Pym Testing Lab, dove si potranno creare e gustare diverse e fantasiose portate: dalla pasta con le polpette fatte interamente di “impossible meat” (una carne 100% vegetale, con un bassissimo impatto ambientale e dal sapore della reale carne), ai “Pym-ini“, dei particolari panini molto lunghi e serviti al taglio; il tutto accompagnato dalla Pingo Doce, una bevanda ben presente all’interno dell’universo cinematografico Marvel.

Ma gli ospiti avranno modo anche di stuzzicare il loro appetito allo Shawarma Palace, uno dei luoghi di ristoro preferito dei Vendicatori dopo la battaglia di New York. E ovviamente diversi negozi di gadget e merchandise, che permetteranno ad ogni visitatore di portarsi a casa un ricordo della visita, compresi degli Spider-Bot molto simili a quelli dell’attrazione WEB SLINGERS.

I parchi a tema Disneyland Resort riapriranno ufficialmente al pubblico il 30 aprile 2021, con capacità limitata e nel rispetto delle norme sanitarie, dopo un anno di chiusura forzata a causa dell’emergenza sanitaria.

Mentre attendete la possibilità di poter viaggiare di nuovo intorno al mondo per poter visitare parchi tematici come questo, potete ripassare la vostra conoscenza dell’Universo Cinematografico Marvel con il cofanetto blu-ray contenente tutti e 4 i film corali degli Avengers, che potete acquistare semplicemente cliccando su questo link.