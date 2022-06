In quest’ultimo periodo, sono arrivati i primi tre annunci di Hot Toys riguardante Doctor Strange in The Multiverse of Madness (in Italia Il Multiverso della Follia), il secondo lungometraggio dei Marvel Studios con i protaagonisti del film. Le action doll di Hot Toys, sono particolari figure realizzate in scala 1/6 (circa 30 cm di altezza), con caratteristiche incredibilmente realistiche, spesso sono dotate di abiti in tessuto e sono completamente articolate.

Ma andiamo con ordine e descriviamoli meglio nel dettaglio qui sotto:

Doctor Strange

Cinque coppie di mani

Il libro dei Vishanti

L’amuleto dell’Occhio di Agamotto

Una testa alternativa con il terzo Occhio di Agamotto

Vari effetti scenici delle magie di Strange

Un paio di manette

Il mantello

Un supporto appositamente progettato con logo del film

» Doctor Strange è disponibile per l’acquisto online

Dead Strange

Tre coppie di mani

Un mantello demoniaco

Un supporto appositamente progettato con logo del film

» Dead Strange è disponibile per l’acquisto online



Scarlet Witch

Cinque coppie di mani

Il Darkhold

Due accessori per effetti magici

Due effetti di capelli intercambiabili

Nella versione deluxe oltre agli extra standard ci saranno quattro set di candele per fomare una base per il diorama e un paio di stivali di colore nero

» Scarlet Witch è disponibile per l’acquisto online

» Scarlet Witch Deluxe Version è disponibile per l’acquisto online

Doctor Strange The Multiverse of Madeness espande i confini del Multiverso ai massimi livelli e oltre. Lo stregone dovrà affrontare un viaggio nell’ignoto attraverso il Multiverso, per scontrarsi contro un temibile avversario. Il film diretto da Sam Raimi riporterà sul grande schermo Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange, Elizabeth Olsen nel ruolo di Scarlet Witch, Benedict Wong come Lo Stregone Supremo Wong e Xochitl Gomez per la prima volta come America Chavez.

Lanciate una magia verso questo indirizzo e scopri i migliori gadget legati a Doctor Strange. Se ancora non hai visto il film, ti suggeriamo di prenotare il Blu-ray o il DVD attraverso questo semplice link.