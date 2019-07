Doctor Strange: In the multiverse of Madness porterà sullo schermo il Nick Fury dei fumetti

Secondo alcune indicreazioni, in Doctor Strange: In The Multiverse of Madness ci sarà il Nick Fury presente nei fumetti Marvel.

La timeline della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe copre un arco di tempo di circa due anni, fino ad arrivare al 2021. Tra i film annunciati c’è anche Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sequel di Doctor Strange, con protagonista Benedict Cumberbatch. Secondo le indiscreazioni il film porterà sullo schermo l’originale Nick Fury dei fumetti Marvel, un personaggio molto diverso dalla versione che abbiamo conosciuto finora nell’MCU.

Marvel's DOCTOR STRANGE..Doctor Stephen Strange (Benedict Cumberbatch)..Photo Credit: Film Frame ....2016 Marvel. All Rights Reserved.

Lo scoop non ha alcuna conferma ufficiale e proviene da una fonte anonima vicina a Marvel che ha sottolineato come il multiverso presente nel titolo del film permetterebbe l’arrivo di personaggi da dimensioni alternative. Nonostante questa fonte sia poco affidabile, l’ipotesi non è così assurda, infatti il multiverso è già stato accennato il Spider-Man: Far From Home e già da tempo si sospettava l’arrivo di personaggi venuti da altre dimensioni. Alla luce di tutto questo, questo secondo capitolo di Doctor Strange potrebbe prendere direzioni imprevedibili, considerato anche il collegamento diretto con la strega Scarlet Witch (interpretata da Elizabeth Olsen) che sarà all’interno di questo film, in un ruolo molto importante, e che prenderà parte alla serie WandaVision. Quest’ultima serie andrà in onda su Disney + nella primavera del 2021 e il 7 maggio 2021 uscirà nei cinema In The Multiverse of Madness quindi possiamo facilmente ipotizzare un collegamento diretto fra i due prodotti. Questo l’approccio degli autori, ovvero collegare a doppio filo film e serie TV, è molto interessante e arricchirà ulteriormente il Marvel Cinematic Universe e porterà nuovi abbonati alla piattaforma Disney+.

Attendiamo ulteriori novità per quanto riguarda la Fase 4 dell’MCU, che ogni giorni riserva sempre tante notizie per gli appassionati e il pubblico generalista.