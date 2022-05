Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, ha contribuito non solo a chiudere alcune delle più drammatiche linee narrative della precedente fase dell’MCU, ma ha portato all’interno del contesto cinematografico degli eroi marveliani nuovi volti che promettono di divenire personaggi importanti per il futuro del Marvel Cinematic Universe. Se da un lato abbiamo già potuto ammirare la presenza di una giovane supereroina come America Chavez, ben più misterioso è il futuro di un altr’altra donna comparsa in Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Clea.

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: chi è Clea?

Comparsa nella seconda scena post-credit di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Clea è interpretata da Charlize Theron e in questa sua breve apparizione non viene menzionata la sua identità. A tradire il suo nome è il fatto che questa misteriosa donna arrivi dalla Dimensione Oscura e chieda l’aiuto di Strange per fermare un’Incursione, ossia una collisione di realtà come spiegato agli spettatori dal Reed Richards di John Krasinsky durante la parentesi degli Illuminati. Nella dimensione fumettistica, questa richiesta veniva fatta a Strange proprio da Clea, nipote di Dormammu, signore della Dimensione Oscura e avversario finale di Strange nel suo primo film del Marvel Cinematic Universe.

Comparsa per la prima volta in Strange Tales #126 nel 1964, Clea inizialmente era stata concepita da Stan Lee e Steve Ditko come la figlia di uno dei principali servitori di Dormammau. Nel primo incontro con Strange, Clea era una prigioniera di Dormammu, ma solo in seguito venne svelato che in realtà era figlia di Umar, sorella di Dormammu, e del principe Orini dei Mhruuk. Considerata frutto di una relazione proibita, Clea venne rinnegata dalla propria madre, che non esitò in seguito, come Dormammu, a utilizzarla come arma contro Strange, che mostrò subito un certo interesse per la giovane.

Nel corso degli anni, tra Strange e Clea nacque un amore che venne sviluppato sul piano narrativo rendendo Clea un’allieva di Strange, prima ancora che compagna dello Stregone Supremo. Oltre alle sue doti naturali in quanto natia della Dimensione Oscura, Clea è una potente telecineta e telepate, oltra a possedere il dono di poter imitare qualsiasi incantesimo lanciato da Stephen Strange. Dopo esser stata per lungo tempo lontano dalla Dimensione Oscura, infine Clea vi è tornata come regnate, separandosi da Strange, ma tornando su Terra-616 per assumere il ruolo di Stregone Supremo alla morte di Strange.

La presenza di Clea in Doctor Strange nel Multiverso della Follia apre a interessanti scenari futuri non solo per il personaggio di Charlize Theron, ma anche per la sua importanza nella vita di Strange. La richiesta di aiuto per proteggere la Dimensione Oscura fatta da Clea a Strange potrebbe esser non solo il lancio per il prossimo film dello Stregone Supremo, ma anche una possibilità di sviluppare la relazione tra i due.

