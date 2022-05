Doctor Strange nel Multiverso della Follia mostrerà il Tribunale Vivente? Già apparso brevemente come easter egg in Loki, questo elemento del Marvel Universe fumettistico potrebbe rivestire una particolare importanza all’interno del nuovo film del Marvel Cinematic Universe dedicato allo Stregone Supremo. Per quanto apparso rapidamente in un fotogramma dell’ultimo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il Tribunale Vivente potrebbe vedere proprio nella pellicola di Sam Raimi un primo riconoscimento della sua importanza nella nuova Fase Quattro del MCU, definita non a caso cosmica.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia mostrerà il Tribunale Vivente?

Gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia scaturiscono dall’incauto incantesimo lanciato da Strange in Spider-Man: No Way Home, quando nel tentativo di aiutare Peter Parker a riconquistare il proprio anonimato si crea una pericolosa frattura fra le diverse realtà. Una situazione di pericolo per il multiverso che potrebbe essere perfetta per introdurre il Tribunale Vivente, figura del Marvel Universe comaprsa per la prima volta nel 1967 in Strange Tales #157, creata da Stan Lee e Marie Severin, che ha una particolare rilevanza nella tutela del multiverso.

Il Tribunale Vivente è stato creato dal Supremo come massimo protettore dell’equilibrio tra le diverse realtà che compongono il multiverso, e non ha quindi stupito vedere comparire i tre volti del personaggio nell’ultimo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Particolarità del Tribunale Vivente è che, contrariamente alla quasi totalità dei personaggi marveliani, ne esiste una sola variante in tutto il multiverso, come lascia presagire la sua funzione, ruolo che viene svolto grazie a un potere incredibile che è in grado di vanificare anche le Gemme dell’Infinito.

All’interno della saga cinematografica di Strange, abbiamo già sentito menzionare il Tribunale Vivente, quanto nel primo film, durante l’addestramento a Kamar-Taj Mordo mostra a Strange una particolare arma, il Bastone del Tribunale Vivente. Pur non sapendo se nel nuovo film del Marvel Cinematic Universe il Tribunale Vivente avrà un ruolo importante o nuovamente avrà solo un cameo, va notato che, considerato il suo ruolo nei fumetti, non pare improbabile che gli Illuminati, che nel trailer sembrano essere i protettori della linearità del Multiverso, possano essere una sorta di braccio armato del Tribunale Vivente.

L’offerta di Disney+