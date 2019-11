Doctor Who: il primo trailer della Dodicesima stagione

La BBC ha da poco rilasciato il primo trailer della Dodicesima stagione di Doctor Who, in concomitanza con il Doctor Who Day che si celebra ogni anno il 23 novembre. La nuova stagione, nonché la seconda che vedrà Jodie Whittaker interpretare la reincarnazione del Tredicesimo Signore del Tempo, non ha ancora una data di rilascio, prevista lungo il corso del 2020.

Il direttore della BBC, Charlotte Moore, ha però voluto tranquillizzare tutti i whovian rivelando che presto sarà comunque in arrivo un episodio speciale:

Siamo lieti che il Dottore e i suoi amici torneranno a entusiasmare il pubblico nel 2020. So che Chris e tutto il team stanno già lavorando a una nuova serie di avventure entusiasmanti. Nel frattempo trasmetteremo un episodio molto speciale a Capodanno per far divertire tutti.

Le poche anticipazioni sulla trama di questa nuova stagione riguardano gli attori Mandip Gill, Ryan Sinclair e Yasmin Kahn, che ritorneranno ad interpretare i companion del Dottore, mentre fra i prossimi nemici da combattere sono previsti i Judoon, alieni che ha già dovuto affrontare il Decimo Dottore, interpretato da David Tennant.

Lo showrunner Chris Chibnall ha inoltre anticipato la presenza di altri nemici del passato pronti ad ostacolare i viaggi spazio-temporali del Tardis, dichiarando che:

Adoriamo lavorare a questo show e siamo rimasti stupefatti dalla risposta del pubblico, quindi non vediamo l’ora di portare più paura e più mostri!

La prossima stagione vedrà infine l’aggiunta al team di quattro nuovi registi (Nida Manzoor, Emma Sullivan, Jamie Magnus Stone e Lee Haven Jones) e tre nuovi scrittori (Nina Metivier, Maxine Alderton e Charlene James), secondo quanto riportato dal blog Doctor Who della BBC One.

Jodie Whittaker si dice intanto prontissima a riprendere i panni del primo Dottore donna della storia:

Non vedo davvero l’ora di andare indietro nel tempo e tornare al lavoro. È un ruolo così incredibile. Finora è stato un viaggio straordinario e non sono ancora pronta a passare la mano!