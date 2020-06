Doctor Who Stagione 12 – dal 14 giugno su Rai 4

Dopo il teaser di qualche settimana fa, attraverso un post sulla sua pagina facebook ufficiale, Rai 4 ha confermato l’arrivo del Doctor Who Stagione 12 a partire dal 14 giugno.

Accompagnato dai suoi tre migliori amici, Ryan, Yaz e Graham, il Tredicesimo Dottore è pronto per affrontare le sue sfide più difficili! Dal 14 giugno, ogni giorno alle 16.00, la stagione 12 di Doctor Who , in 1^ visione assoluta

Eccovi una sinossi del Doctor Who Stagione 12:

Numerosi agenti segreti vengono attaccati in diverse parti del mondo da delle creature che si materializzano attraverso le pareti. Il Dottore e i suoi compagni vengono convocati da C, capo dell’MI6, per investigare gli omicidi: gli indizi sembrano condurre a Daniel Barton, proprietario di una grande multinazionale di tecnologia e comunicazione. Il Dottore contatta O, un agente incaricato di monitorare attività extraterrestri. C viene assassinato dalle creature e il Dottore e i suoi compagni fuggono.

Doctor Who è, dal 1963, una delle serie TV più amate di sempre (scoprite dove vedere tutte le stagioni del Doctor Who). Con le sue trentotto stagioni all’attivo, cinquantasette puntate speciali e un film è uno show televisivo longevo e molto seguito da schiere di fan che abbracciano diverse genealogie e generazioni. Doctor Who è un personaggio misterioso, del suo passato conosciamo ben poco, ma le sue avventure continuano ad appassionarci anche dopo più di mezzo secolo. Ci troviamo, quindi, a chiederci quale sia il segreto del suo successo. Lo spirito avventuriero di certo non manca al protagonista della serie che, ad oggi, ha cambiato diversi volti e ha subito tante rigenerazioni, così come non manca la voglia di esplorare l’ignoto ai suoi tanti companion che di stagione in stagione si susseguono, seguendo il dottore in ogni sua strana avventura.