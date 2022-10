Black Panther: Wakanda Forever è il prossimo capitolo cinematografico del Marvel Cinematic Universe, che ci riporterà nel paese africano in tempo per vedere i wakandiani affrontare l’ira di Namor e delle sue armate. All’interno di questa pellicola assisteremo anche alla comparsa di Riri Williams, che proprio in questa avventura del franchise indosserà per la prima volta i panni di Ironheart, ruolo che verrà poi approfondito nell’omonima serie per Disney Plus. A dare il volto alla designata erede di Tony Stark sarà Dominique Thorne, che ha svelato recentemente che in passato i Marvel Studios avevano pensato di affidare proprio a Dominique Thorne il ruolo di Shuri.

La futura Ironheart, Dominique Thorne, inzialmente avrebbe voluto esser Shuri in Black Panther

In Black Panther, Shuri, sorelle di T’Challa, è stata intepretata da Letitia Wright, che nuovamente veste i panni della giovane in Black Panther: Wakanda Forever. Ruolo che, tra l’altro, potrebbe portare la Wright ad ereditare anche il titolo di Black Panther, dopo la prematura scomparsa di Chadwick Boseman, l’originale Pantera Nera del Marvel Cineamtic Universe.

All’interno della copertura con cui Empire sta accompagnando i fan del Marvel Cinematic Universe verso l’attesa uscita di Black Panther: Wakanda Forever, Dominique Thorne ha svelato come Shuri sia stato il promo personaggio per cui si era proposta ai Marvel Studios, soprattutto per via dei potenziali sviluppi che la giovane wakandiana poteva affrontare nei capitoli successivi del franchise. Tuttavia, quando le è stata presentata l’occasione di esser parte del Marvel Cinematic Universe, non ha potuto che accogliere questa chance, soprattutto per il modo in cui Riri Williams viene introdotta nella saga:

Non potrebbe esserci modo migliore per introdurre la genialità e l’eroismo di Riri del mondo del Wakanda, che è riconosciuto come il paradiso del genio ‘black’. Per noi è l’occasione perfetta di conoscerla mentre lei stessa esplora questo suo lato, quando possa davvero fare la differenza per il mondo. La parte divertente di esseri Riri in questo film è che ci rappresenta, è un’americana che viene travolta da questo mondo, e in modo appassionante incarna il punto di vista esterno di questa vicenda.

La presenza di Riri in quello che è il capitolo finale della Fase Quattro è un momento importante, che ci consente di avere un primo contatto con un personaggio che, in futuro, avrà una rilevanza maggiore. Non solo, infatti, sarà la protagonista di una sua serie, Ironheart, ma è anche lecito supporre che Riri avrà un ruolo importante in Armor Wars, dove James Rhodes (Don Cheadle) dovrà farsi carico di salvaguardare l’eredità di Tony Stark, impedendo che le sue tecnologie vengano usate in modo errato.

