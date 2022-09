Rudy Rhodes, meglio noto come War Machine, sarà presente nel futuro del Marvel Cinematic Universe, considerato che da diverso tempo sappiamo esser al centro degli eventi di Armor Wars, la futura serie di Disney+ ispirata alla saga fumettistica La Guerra delle Armature, e al recente D23 Expo abbiamo visto l’amico di Iron Man fare la sua apparizione anche in una scena del trailer di Secret Invasion. Stupisce quindi scoprire che l’interprete di War Machine, Don Cheadle, non è più sotto contratto con i Marvel Studios, una rivelazione che potrebbe indicare un addio di Rhodes al franchise.

Cheadle ha indossato per la prima volta i panni di Rhodes in Iron Man 2, prendendo il posto di Terrence Howard, che aveva dato vita al personaggio in Iron Man (2008). Va precisato che nella prima fase del Marvel Cinematic Universe, i Marvel Studios erano soliti proporre contratti di lunga durata ai propri attori, spesso legandoli non solo in termini temporali, ma anche inserendo clausole relative a un determinato numero di film in cui dover apparire. Don Cheadle, interpretando un personaggio secondario rispetto al gruppo dei Vendicatori, ha avuto minor minutaggio, comparendo comunque nei film di Iron Man, in Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War e nei capitoli finali dell’Avengers Saga, Infinity War e Endgame. Tuttavia, Cheadle aveva precisato in precedenza come il suo contratto con i Marvel Studios fosse relativo a sei film, che si possono considerare risolti con Avengers: Endgame, pur riconoscendo apparizioni successive di Rhodes, come in The Falcon and the Winter Soldiers o in Captain Marvel.

Nella cornice del D23 Expo, parlando con Variety, Don Cheadle ha confermato che non è più sotto contratto con i Marvel Studios:

Don Cheadle’s contract with Marvel is up, but he’s still open to more roles in the MCU: “If something sounds fun and I’m presented with it, it’s like, ‘Yeah, let’s go.’” https://t.co/Q7fXIMDN9P pic.twitter.com/MXxFFYiwdi — Variety (@Variety) September 10, 2022

“Ho terminato gli anni contrattualizzati con il Marvel Cinematic Universe, quindi ora, se mi viene presentato qualcosa di divertente, posso accettarlo…”

Considerato l’evolversi del Marvel Cinematic Universe, con la fine del ciclo di storie sorrette da figure leggendarie come Tony Stark e Captain America, sembra normale che anche la modalità di interazione tra studios e attori sia cambiata. Anziché proporre contratti decennali e vincolati a un determinato di produzione, i Marvel Studios potrebbero quindi puntare a una gestione più libera dei rapporti con il cast, il che non significa arrivare a esclusioni di personaggi solo per la cessazione dei contratti degli interpreti.

La modalità stessa con cui Don Cheadle ha comunicato la sua attuale situazione lascia intendere come il termine dei contratti non sia un automatico addio al franchise, quanto una chance, per studios e attori, di potere affrontare in modo più libero e leggero eventuali collaborazioni future.

