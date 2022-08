Mentre il Marvel Cinematic si prepara ad accogliere Jennifer Walters, alias She-Hulk, i fan del franchise hanno già chiaro, a grandi linee, quale sarà il futuro della saga degli eroi della Casa delle Idee sul grande schermo. I roboanti annunci fatti dai Marvel Studios durante il San Diego Comic-Con hanno monopolizzato l’attenzione, e tra le future proposte del Marvel Cineamtic Universe, una delle serie più attese resta Armor Wars, di cui pare a breve arriveranno nuove notizie.

L’interprete di War Machine, Don Cheadle, promette l’arrivo di novità per Armor Wars

A lasciare intendere questa possibilità è il potenziale protagonista di Armor Wars, Don Cheadle, alias James ‘Rhodey’ Rhodes. Subentrato a Terrence Howard, che aveva interpretato l’amico di Tony Stark nel primo Iron Man, Cheadle ha indossato l’armatura di War Machine in Iron Man 2, tornando nei panni del Vendicatore in armatura in altri capitoli del franchise, come Avengers: Age of Ultron, e rimanendo ferito gravemente in servizio durante lo scontro fratricida di Captain America: Civil War.

Con la dipartita di Iron Man, il ruolo di eroe in armatura è attualmente vacante, anche se sappiamo che in Wakanda Forever, prossimo film del franchise, farà la sua apparizione Riri Williams, che inizierà in questo capitolo del Marvel Cinematic Universe la sua carriera da eroina, arrivando poi alla sua serie solista, Ironheart. Considerata come l’erede spirituale di Stark, Riri avrà sicuramente un ruolo non indifferente in Armor Wars, serie che stranamente non ha ricevuto particolare attenzione durante l’ultimo San Diego Comic-Con, dove è stato solo confermato che il progetto è ancora in vita dallo sceneggiatore Yassir Lester, mentre un’indiscrezione vuole che la produzione della serie prenda il via in autuanno ad Atlanta.

Tanto che un fan ha deciso di pungolare direttamente Don Cheadle sul suo proflio Twitter, ottenendo una risposta sorprendente:

Funny you should ask … https://t.co/xMyqWUfPgO — Don" 't ask me google questions" Cheadle (@DonCheadle) August 15, 2022

Armor Wars era stata annunciata durante l’Inverstor Day del 2020, occasione in cui Cheadle aveva spiegato come, in seguito agli eventi di Avengers: Endgame, la serie avrebbe esplorato il futuro di James Rhodes:

“Credo che la parte più interessante debba ancora arrivare. Non sono sicuro che sia abbia un’idea precisa di chi sia Rhodes oltre al suo ruolo, fuori dalla bolla degli Avengers, o della sua amicizia con Tony. E ora abbiamo modo di scoprire tutto questo, è un’opportunità per rivelare chi sia veramente in un modo mio fatto prima, con del tempo espressamente focalizzato su Rhodey e sulla sua vita, e, speriamo, su aspetti del suo passato, anche andando a sviluppare aspetti del suo futuro. Chi lo sa quanto a lun go proseguiranno i progetti di Marvel, sembrano senza fine, magari moriremo tutti sul set, un giorno”

Armor Wars è ispirata a La Guerra delle Armature, celebre arco narrativo in sette numeri realizzato tra il dicembre 1987 e il giugno 1998 da David Michelinie e Bob Layton, in cui Tony Stark scopriva che la tecnologia della sua armatura era finita nelle mani di un criminale, che la aveva rivenduta ad altri villain, spingendo Stark a una serrata guerra contro questi malviventi, arrivando persino a scontrarsi con l’esercito americano.

