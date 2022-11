Notizia sorprendente in casa Marvel, dopo che le anticipazioni del futuro dei personaggi della Casa delle Idee per il 2023 sono state foriere di un addio illustre: Donny Cates (Redneck) e Ryan Ottley (Invincible) lasciano Hulk. Il duo artistico che sta raccontando le avventure del Gigante di Giada ha infatti svelato che all’inizio del prossimo anno lasceranno la serie, seppure in due momenti diversi.

Donny Cates e Ryan Ottley lasciano la serie di Hulk

Il sospetto era venuto negli scorsi giorni, quando Ryan Ottley aveva mostrato la copertina di Hulk #12, in uscita a febbraio, svelando di esser non solo il disegnatore ma anche lo sceneggiatore dell’albo. Dettaglio che ha spinto i fan a chiedersi quale fosse il ruolo di Donny Cates, dubbio a cui ha risposto proprio Ottley:

No, Donny si è spostato su altri progetti, sarò io a scrivere il resto dello story arc di Planet Hulk. C’è sempre la possibilità che torni per future storie, ma non sono a conoscenza dei piani futuri. Mi mancano le sue trame fantastiche, fortunatamente ha creato un fondamento narrativo così solido che sviluppare ulteriormente questo mondo è spettacolare!

Al momento, nelle anticipazioni diffuse da Marvel Comics, Donny Cates è ancora presentato come autore delle sceneggiature degli albi, nonostante quanto detto da Ottley, che ha in seguito confermato anche il suo addio a Hulk, che avverrà con il numero 14.

Alcuni fan hanno sollevato perplessità sull’attuale impegno di Cates con il Marvel Universe, tanto che lo stesso Cates ha ritenuto di dovere far sentire la propria voce su questo tema tramite un tweet:

Ciao Ragazzi, sto bene, ma ho solo bisogno di prendere fiato e gestire parecchie cose della vita. Comunque, niente paura, sto lavorando dietro le quinte su qualcosa di davvero FOLLE…beh, lo scoprirete quando lo vedrete. Vi amo gente, ci vediamo presto!

Non sfugge che non viene specificato da Cates quali possano essere i suoi futuri progetti, ma non è un mistero che l’addio di Jason Aaron alla serie dei Vendicatori sia conciso con un forte sospetto che sarà proprio Cates ad ereditare la gestione delle avventure degli Eroi più Potenti della Terra.