Dungeons & Dragons: chi è il Dottor Van Ritchen?

Un nuovo manuale per Dungeons&Dragons 5° Edizione è stato annunciato dalla Wizards of the Coast nelle scorse settimane, si tratta di: “Van Richten’s Guide to Ravenloft”. Scopriamo qualcosa di più sul più famoso Dottore di Ravenloft!

Van Richten: le origini

Rudolph Van Richten nacque nella città di Rivalis nel 671 BC, a Darkon. Nel 678 BC vide la luce sua sorella Maria. Come la maggior parte degli abitanti del Semipiano del Terrore, Van Richten crebbe senza sapere nulla della vera natura della terra in cui viveva. Frequentò il collegio a Nartok e l’università a Il Aluk, dove coltivò le sue formidabili capacità analitiche. Maturando, si scoprì attratto dall’arte curativa tramite l’utilizzo di medicine ed erbe diventando in breve tempo uno dei più abili erboristi di tutta Darkon. Quando ereditò la residenza di famiglia dopo la morte del padre, attrezzò due camere del maniero per utilizzarle per le sue pratiche mediche. Nel frattempo si sposò ed ebbe un figlio.

Un evento sconvolgente!

Una notte, un gruppo di Vistani entrò nella sua casa con uno dei loro compagni gravemente ferito, e gli ordinarono di guarirlo. Le ferite del giovane erano però oltre le possibilità curative di Van Richten che non poté fare nulla per aiutarlo. Impaurito dalla reazione dei gitani alla morte del loro compagno, li pregò di prendere ciò che volevano e di lasciarlo stare. I Vistani non si fecero pregare e presero ciò che era più utile per loro: Erasmus il figlio del dottore che avrebbero venduto al Barone Metus, un potente vampiro. Van Richten inseguì i gitani e sulla sua strada incontrò il lich Azalin che, divertito dalla sua storia, gli diede una scorta di non morti. Van Richten riuscì infine a raggiungere i gitani che però avevano già consegnato il figlio al vampiro. In preda all’ira Van Ritchen scatenò i non-morti contro i gitani uccidendoli tutti. In fin di vita la loro signora, Madame Radanavich, lo maledì, giurandogli che ogni persona a lui cara sarebbe stata uccisa da qualche mostro.

La tragedia

Van Richten si mise quindi sulle tracce del Barone Metus. Quando arrivò alla torre del Barone, fu accolto dal figlio e, all’inizio fu sollevato ma rimase inorridito quando scoprì che era troppo tardi per salvare il suo ragazzo oramai trasformato in un servo del Barone. Erasmus pregò suo padre di ucciderlo per liberarlo da un’eternità di sofferenza come creatura non morta. Van Richten pianse mentre portava a termine il compito, ma sapeva di non avere scelta. Con il cuore in frantumi, ritornò a casa, solo per scoprire che il Barone lo aveva anticipato e gli aveva ucciso la moglie Ingrid. Van Richten scoraggiato e amareggiato non si diede comuqnue per vinto, inseguì Metus e lo distrusse.

Cacciatore di mostri

Il dottore capì che la notte era piena di creature orribili e malvagie e che l’uomo comune non aveva molte speranze di riuscire a sconfiggerle. Lui e la sua famiglia ne erano un esempio! Ma si sarebbe dato da fare per difendere ogni futura vittima, ovunque si trovasse. E così fece per la sua intera esistenza diventando il più temuto cacciatore di mostri di tutti i Domini del Terrore. Essendo ben conscio della sua fragilità di essere umano cercò sempre di utilizzare la sua intelligenza per scoprire le debolezze dei suoi nemici e usarle contro di loro. Non andava mai in missione senza uno, o più piani ben precisi e studiati. Verso la fine della sua vita si ritirò a Mordent dove scrisse molte delle sue famose guide e dove istruì i suoi “discepoli”, le gemelle Gennifer e Laurie Weathermay-Foxgrove. Le due rileveranno la sua Erboristeria e preserveranno la sua libreria sperando di poter seguire le orme del loro mentore.

La storia fino a qui…

Questa è la storia più “tradizionale” di Van Ritchen. Nella 5° edizione di Dungeons & Dragons, nell’avventura Curse of Strahd, ha un ruolo più marginale e la sua storia personale cambia leggermente. Ma non vogliamo fare troppi spoiler, quindi se volete sapere cosa è stato modificato… acquistate l’avventura!

Le guide di cui è autore, o di cui ha fornito la maggior parte del materiale:

Van Richten’s Arsenal

Van Richten’s Guide to Demons

Van Richten’s Guide to Ghosts

Van Richten’s Guide to Vampires

Van Richten’s Guide to Werebeasts

Van Richten’s Guide to Witches

Van Richten’s Guide to the Ancient Dead

Van Richten’s Guide to the Created

Van Richten’s Guide to the Lich

Van Richten’s Guide to the Vistani

Van Richten’s Guide to the Mists

Van Richten’s Guide to the Shadow Fey

Van Richten’s Guide to the Walking Dead

Van Richten’s Monster Hunter’s Compendium I

Van Richten’s Monster Hunter’s Compendium II

Van Richten’s Monster Hunter’s Compendium III