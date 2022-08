Nei giorni scorsi è stata ufficializzata l’uscita del sequel di Joker, intitolato Folie À Deux. Joaquin Phonex tornerà a bordo del progetto nuovamente nei panni della celebre nemesi di Batman, affiancato questa volta da una new entry d’eccezione, ovvero Lady Gaga. Non sappiamo ancora quale sarà il suo ruolo (in molti ipotizzano Harley Quinn), ma sono emersi alcuni dettagli sul setting del nuovo film.

Il sequel di Joker sarà ambientato nell’Arkham Asylum

Secondo le indiscrezioni del portale americano The Wrap, il sequel di Joker sarà ambientato in larga parte all’interno dell’Arkham Asylum, una delle location più importanti dell’universo DC Comics. Si tratta di un manicomio che funge da ospedale psichiatrico per i criminali di Gotham. Una versione rivisitata dell’Asylum chiamata Arkham State Hospital è apparsa anche nel primo film dove Arthur Fleck è intento a rubare il reperto medico della madre malata e poi nel finale.

L’utilizzo dell’Arkham Asylum potrebbe avvalorare le ipotesi secondo cui Lady Gaga andrà a interpretare la dottoressa Harleen Quinzel, psichiatra che nei fumetti si invaghisce di Joker seguendo la sua carriera criminale e diventando Harley Quinn. Al momento c’è solo una Harley Quinn nel DCEU, ovvero Margot Robbie, ma questa nuova versione non avrà alcun collegamento con gli altri progetti della DC. Sia Joker sia The Batman, infatti, sono ambientati in un universo alternativo fuori dalla continuity, come spiegato più volte dalla Warner.

Joker, uscito nel 2019, era stato originariamente pensato come un progetto stand-alone, ma l’enorme successo al box-office ha convinto Warner a dare il via libera a un sequel. Si è trattato del film Rated R con il più alto incasso di sempre (oltre 1 miliardo di dollari). Ma non è tutto, perchè Joker ha ricevuto ben 11 nomination agli Oscar, portandosene a casa due: miglior attore per Joaquin Phoenix e miglior colonna sonora originale per Hildur Guðnadóttir.