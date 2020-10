Dove seguire il Roland Garros in TV

Sta per volgere al termine, come da programma, l’edizione 2020 del Roland Garros master di tennis di Parigi su terra rossa. Si tratta della 119ª edizione dell’Open di Francia e la terza prova del Grande Slam del 2020.

Si gioca allo Stade Roland Garros di Parigi, in Francia, dal 27 settembre all’11 ottobre 2020. I detentori del titolo del singolare maschile e femminile sono rispettivamente lo spagnolo Rafael Nadal e l’australiana Ashleigh Barty. Barty ha deciso di non partecipare al torneo a seguito della situazione sanitaria imposta dalla pandemia di COVID-19, in corso durante il torneo.

Inizialmente previsto dal 24 maggio al 7 giugno 2020, il torneo è stato posticipato a causa della pandemia stessa, facendolo diventare il terzo e ultimo Grande Slam dell’anno dopo gli Australian Open e gli US Open. La pandemia ha inoltre imposto la cancellazione del torneo di doppio misto. Così come per gli altri tornei successivi alla pandemia, i giocatori possono solo guadagnare punti e non perderli, infatti il punteggio sarà aggiornato solo in caso di miglioramento del risultato ottenuto l’anno precedente.

Il Roland Garros fino ad oggi ha visto la squadra italiana comportarsi alla grande. Dopo le ottime prestazioni sfoggiate agli Internazionali di Roma, i vari Berrettini, Cecchinato, il giovane Sinner e la ritrovata Trevisan hanno ben figurato nella competizione. Proprio il giovane talento italiano Jannik Sinner è stato autore di una performance straordinaria. Alla prima apparizione allo slam, infatti, il ragazzo è riuscito a raggiungere i quarti di finali, cosa tra l’altro accaduta solo un’altra volta ad un giocatore della sua età, ossia Rafael Nadal.

Detentore dell’utimo master di parigi, Nadal ha vinto lo slam di Parigi per ben dodici volte e anche quest’anno è a caccia del titolo, eliminando proprio Sinner nel match del sei Ottobre. L’ultima vittoria ha portato Nadal ancora una volta in semifinale (ricordiamo che ogni volta che Nadal ha avuto l’accesso alle semifinali del master di Parigi, ha sempre vinto il torneo). Ad attenderlo in semifinale ci sarà Diego Schwartzman che ha avuto la meglio nell’altro quarto contro Dominic Thiem in una maratona di più di cinque ore. L’altra semifinale verrà fuori dal match Rublev Vs Tsitsipas e tra Djokovic Vs Carreno Busta.