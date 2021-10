Dove vedere Atalanta – Manchester United in TV e streaming

All’andata del girone di UEFA Champions League l’Atalanta è uscita sconfitta dalla sfida in trasferta contro il Manchester United, ma adesso proverà a riscattarsi in casa. La partita è attesa per martedì 2 novembre 2021 alle ore 21 al Gewiss Stadium di Bergamo.

La squadra allenata da Gian Piero Gasperini farà di tutto per rimanere in corsa per un posto agli ottavi finali, ma dovrà fare i conti con il Villarreal che si trova appaiato in classifica con i suoi 4 punti. La situazione del Manchester United, al contrario, è decisamente più tranquilla dato che rimane in testa al girone con 7 punti nonostante tutte le due vittorie e il pareggio siano arrivati in extremis.

Dove vedere la partita?

La gara di UEFA Champions League tra Atalanta e Manchester United è in programma martedì 2 novembre 2021 alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky. Basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite) o sul canale numero 254 del satellite. Gli abbonati Sky potranno godersi il match anche in streaming su Smart TV, TV Box e Chromecast, pc, smartphone e tablet, grazie all’app Sky Go. In alternativa c’è NOW, servizio on demand di Sky che grazie al pacchetto ‘Sport’ consente la visione della partita. Un’ulteriore opzione di diretta streaming è offerta da Mediaset grazie a Infinity: sarà sufficiente andare sul sito oppure scaricare l’app, a seconda del supporto scelto per godersi le emozioni del match.

Probabili formazioni

La squadra italiana dovrebbe affidarsi a un modulo alquanto rodato, ovvero il 3-4-1-2 con Zapata e Muriel nel ruolo di coppia d’attacco. Sulla trequarti spazio per Pasalic, mentre al centrocampo dovrebbero essere alquanto certi Zappacosta, Koopmeiners, Freuler e Maehle. In difesa, infine, quasi una certezza il tridente composto da De Roon, Demiral e Lovato.

Per quanto riguarda, invece, il Manchester United l’incerto tecnico Solskjaer dovrebbe affidarsi a un 4-2-3-1 con Cristiano Ronaldo unica punta d’attacco. Dietro di lui dovrebbero essersi Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford, mentre al centrocampo potrebbero ricevere la titolarità McTominay e Fred. In difesa quasi sicuri Wan Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw.