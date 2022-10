Ritorna la UEFA Champions League 2022/23 e con essa l’attesissimo match Barcellona – Inter, valevole per il Gruppo C, di mercoledì 12 ottobre 2022 al Camp Nou di Barcelona con il fischio d’inizio fissato alle ore 21:00.

L’Inter arriva in Spagna orgogliosa di aver giocato un’ottima partita all’andata riuscendo a vincere contro un temibile Barcellona, tuttavia ora arriva la resa dei conti decisiva per sperare di ottenere una qualificazione agli ottavi di finale. Un dato curioso riguarda proprio la vittoria di meno di una settimana fa: il Barcellona, compresa l’ultima partita, ha perso solo due volte contro l’Inter in 11 partite giocate. Inoltre, nella storia, nessuna squadra italiana ha mai battuto il Barcellona due volte in una singola stagione di Champions League. Insomma, non sarà una partita facile per i nerazzurri, ma sulla carta non si prospetta una partita impossibile.

Dove vedere la partita?

Barcellona – Inter, quindi, si giocherà mercoledì 12 ottobre 2022 al Camp Nou di Barcelona con il fischio d’inizio fissato alle ore 21:00. Il grande match può essere visto su Amazon Prime Video, la piattaforma del colosso dell’e-commerce che anche quest’anno ha acquistato i diritti della miglior partita di ogni mercoledì di Champions League. Si tratta di una trasmissione in esclusiva, quindi non sarà possibile vedere la partita su Sky, NOW o Mediaset Infinity. L’unico modo è abbonarsi ad Amazon Prime Video così da poter vedere il match tramite l’apposita app scaricabile in ogni dispositivo mobile o fisso compatibile (smart tv, smartphone, tablet, PC, console, Amazon Firestick, Google Chromecast e tanti altri ancora).

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Barcellona scenderà in campo con il 4-3-3 con Ansu Fati, Lewandowski e Raphinha in attacco, Gavi, Busquets e Pedri al centrocampo e Sergi Roberto, Piqué, Garcia e Balde in difesa.

Classico 3-5-2 per gli uomini di Simone Inzaghi con un attacco obbligatorio, causa infortuni, composto da Lautaro Martinez e Dzeko, centrocampo con Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco e difesa con Skiniar, De Vrij e Bastoni.