Dove vedere Grey’s Anatomy stagione 18?

Il medical drama più apprezzato e longevo della televisione ritorna con la diciottesima stagione. Stiamo parlando di Grey’s Anatomy che sta per arrivare in Italia in lingua italiana e doppiata interamente in italiano. La serie prodotta da Shonda Rhimes avrà numerosi colpi di scena e sorprese inaspettate, ma vediamo insieme dove sarà possibile guardare lo show.

Quando e dove arrivano i nuovi episodi di Grey’s Anatomy?

I nuovi episodi di Grey’s Anatomy sono già andate in onda lo scorso 30 settembre sul canale statunitense ABC, mentre in Italia abbiamo dovuto attendere il 27 ottobre. Come se non bastasse è cambiata anche la consueta programmazione italiana dello spettacolo televisivo poiché non sono più trasmesse sul canale Fox Life di Sky, bensì on demand sulla piattaforma di streaming Disney+ tramite il nuovo canale Star. Gli abbonati quindi potranno vedere la serie tv così come tutte le precedenti stagioni su Smart Tv, console (PlayStation e Xbox), dispositivi Smart (Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, Apple TV Box e altri), PC, laptop smartphone e tablet. Per i non abbonati Disney + per il momento non sono previste repliche o messe in onda in chiaro di Grey’s Anatomy 18.

Questa nuova stagione seguirà a ruota le tematiche trattate nella precedente stagione. Non solo, quindi, proseguirà tutte le problematiche della pandemia di Covid-19, ma punterà anche sull’effetto nostalgia riportando in auge alcuni dei personaggi più amati dell’intero show. Meredith, infatti, ha già avuto modo di ritrovare mentalmente alcuni cari defunti nella diciassettesima stagione, questa volta tuttavia i ritorni saranno reali e tangibili.

Tra questi è già stata confermata Kate Walsh che riprenderà il ruolo della dottoressa Addison Montgomery a partire dal quarto episodio della nuova stagione. Ci sarà spazio anche per Abigal Spencer, ovvero la dottoressa Megan Hunt, sorella di Owen e la ricomparsa di Kate Burton, il cui personaggio è da tempo defunto, nei panni di Ellis Grey, madre di Meredith, che apparirà in un flashback o un sogno. Ovviamente non mancheranno anche altre sorprese, con la protagonista che sicuramente potrà ritrovare qualcuno di speciale proveniente dal suo passato.

