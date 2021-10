Dove vedere Inter – Juventus in TV e streaming

Il derby d’Italia ha sempre un fascino molto particolare, ma quest’anno acquista un’importanza molto alta poiché vede scontrare due squadre che hanno iniziato in un modo diametralmente opposto, ma ora si trovano divise da pochi punti. Stiamo ovviamente parlando dell’Inter e della Juventus che giocheranno domenica 24 ottobre alle 20:45 allo Stadio Meazza di Milano.

L’Inter viene da una vittoria nella UEFA Champions League contro lo Sheriff Tiraspol e la stessa cosa vale per la Juventus che ha vinto contro lo Zenit. L’Inter, tuttavia, in campionato ha già perso qualche punto di vantaggio a causa di fin troppi pareggi e la prima sconfitta proprio contro l’ex di Simone Inzaghi, ovvero la Lazio. La Juventus di Massimiliano Allegri, invece, pare essersi ripresa grazie alla serie di vittore che l’hanno posta a pochi punti dall’eterna rivale milanese.

Dove vedere la partita?

Inter – Juventus è il big match della nona giornata di Serie A TIM e si terrà domenica 24 ottobre alle ore 20:45. Può essere vista esclusivamente su DAZN e quindi sarà visibile su Smart Tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su qualunque tipologia di televisore collegandolo a un TIMVISION BOX, a una console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) o dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, Apple TV Box o simili. La partita può essere osservata anche in streaming su dispositivi come PC, notebook, tablet e smartphone sia Android che iOS. La telecronaca di Inter-Juventus sarà di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, l’Inter dovrebbe presentarsi con il classico 3-5-2 con Lautaro e Dzeko nel ruolo di punte d’attacco, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic al centrocampo e infine Skriniar, de Vrij e Bastoni in difesa.

La Juventus, invece, dovrebbe mostrare un 4-4-2 con Morata e Chiesa in attacco, Cuadrado, Bentancur, Locatelli e Bernardeschi al centrocampo e Danilo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro in difesa.

Inter (3-5-2) : Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Morata, Chiesa.